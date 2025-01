Dybantsa, il miglior potenziale giocatore NBA in 26, spera di giocare con Wembanyama

PARIGI – Il desiderio di giocare con Victor Wembanyama potrebbe un giorno tirare altre stelle a San Antonio Spurs, ma ora attira la prossima generazione.

Questa è stata la notizia di sabato da AJ Dybanty, il giocatore delle scuole superiori più votato e il potenziale bozza numero uno NBA 2026. Dybantsa, che si è impegnato a essere a dicembre, ha viaggiato a Parigi per il gioco Global NBA e per guardare da vicino Wembanyama e ha detto ESPN Vorrebbe che Spurs avesse arruolato l’anno prossimo per accoppiarsi.

“Penso che Victor sia semplicemente ridicolo; le cose che fa sono semplicemente pazze”, ha detto Dybantsa, il cui team di scuola superiore Utah Prep (uragano, Utah) ha avuto una settimana di pausa. “Penso solo che saremmo un duo pazzo. Ora c’è una probabilità che accada, molto piccola. Ma voglio dire che era solo un pensiero che mi è venuto in mente quando è stato arruolato. Ma non si sa mai. “

Spurs ha quasi pareggiato il loro numero totale di vittorie dalla scorsa stagione e con il miglioramento di Wembanyama è la probabilità che Spurs sarà in cima alla bozza nel 2026, quando si presume che Dybantsa se ne andrà, un po ‘più difficile di abbinamento . Vedi al momento.

6 Stop-9 Dybantsa, che celebrerà 18 anni mercoledì, che arriverà a vedere queste partite di Parigi questa settimana, è un promemoria del tempo due anni fa quando Wembanyama di 19 anni si è seduto in tribunale nella Detroit Pistons-Chicago Bulls Match. Wembanyama è stata l’attrazione centrale della partita di sabato contro l’Indiana Pacers, che Dybansa vorrebbe seguire.

“Questo è un obiettivo”, ha detto Dybansa.

Lo scorso fine settimana, Dybantsa ha segnato 25 punti per la perdita dell’Accademia di Monica nella partita di esempio di Springfield in Massachusetts, che è stata trasmessa su ESPN2. Presto tornerà negli Stati Uniti dove lavora nel suo gioco. È un po ‘poco chiaro per quale posizione potrebbe giocare al livello successivo, ma Dybantsa ha mostrato talento per e fuori dalla palla.

“Lavoro per migliorare il mio missile. Cerco di sparare al 40 % del limite di tre punti”, ha detto. “Ovviamente devo prolungare la mia portata, perché più sono, più ottiene una linea (3 punti).”