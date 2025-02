È emersa una scommessa chiara per firmare Patrick Beverley

Al 26-28, Phoenix Suns è in corso per porre fine alla stagione 2024-25 della NBA come squadra più deludente in campionato.

Nonostante abbia apportato alcune importanti modifiche in alta stagione, Suns scende ben al di sotto delle loro aspettative delle previsioni come una seria squadra di playoff.

Phoenix ha nomi stellati in Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, ma l’abilità offensiva del trio non è sufficiente per coprire una lista bassa.

Suns manca di diversi giocatori a due vie attorno alle loro stelle e, di conseguenza, la loro difesa è una grande ragione per cui sono nella loro posizione attuale.

Phoenix non ha molti modi per migliorare l’attuale team diverso dai veterani nel mercato degli agenti liberi.

Quindi, con questo in mente, recentemente sono diventati le scommesse della scommessa per firmare Patrick Beverley via Bovada.

Phoenix Suns sono i favoriti per vincere la lotteria Pat Bev, per. @BovadaOfficial Phoenix Suns -120

Brooklyn Nets +325

Philadelphia 76ers +325

La Lakers +600

Basket del Real Madrid +1400

KK Partizan NIS +2000

Power Bologna +2000

Olimpia Milano +2000

BC Dubai +2500 pic.twitter.com/pawkwacsoh – nbacentral (@thedunkcentral) 15 febbraio 2025

Beverley ha trascorso la scorsa stagione giocando all’estero in Israele con Hapoel Tel Aviv, ma le due parti hanno recentemente accettato di porre fine al suo contratto e renderlo un agente libero.

Il tempo della sua liberazione ha senso poiché la scadenza del trading NBA è appena passata e le squadre riguardano l’agenzia libera per apportare aggiornamenti ai margini.

Beverley è noto per la sua persistente difesa e grinosità sul campo ed è il veterano perfetto di una squadra di titolo che potrebbe aver bisogno di una responsabilità aggiuntiva nello spogliatoio.

Mentre le sue buffonate lo rendono una vendita difficile, ci sono sicuramente squadre NBA che possono beneficiare della firma di Beverley.

