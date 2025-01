È emerso un candidato a cavallo oscuro per firmare Pete Alonso

Cincinnati Reds ha perso la stagione postale per la quarta stagione appena completato un record di 77-85 ed è arrivato al quarto posto nella National League Central.

Sebbene i Reds non abbiano avuto molto successo, la loro giovane e talentuosa lista di programmi offre alla squadra alle stagioni future.

I Reds hanno fatto diverse acquisizioni notevoli in questa stagione, tra cui il commercio per il lanciatore Brady Singer, l’altro base Gavin Lux, il catcher Jose Trevino e il lanciatore Taylor Rogers.

Mentre nessuno di questi giocatori sta saltando fuori come persiane di gioco, i Reds potrebbero potenzialmente perseguire un primo baseman di Free Agent che non ha ancora firmato una squadra nella stagione 2025.

Secondo Jon Heyman, i Reds potrebbero svilupparsi come un cavallo oscuro Pete Alonso -Landingssted, che la sua libera agenzia fa.

Con la stagione 2025 proprio dietro l’angolo, Alonsos non ha ancora completato la libera agenzia poiché le sue conversazioni con i New York Mets si sono apparentemente fermate.

Alonso è entrato in Mets nel 2019 e ha giocato con loro in tutte e sei le stagioni della sua carriera in MLB.

Nel 2024, Alonso ha giocato in tutte le 162 partite, ha combattuto .240 con 34 corse in casa, 88 RBI e un .788 OPS.

I Reds potrebbero usare un flusso per la mazza destra nel loro set -per integrare la velocità del loro shorttop di stelle, Elly de la Cruz.

Mentre la maggior parte delle persone probabilmente crede che Alonso finirà per tornare ai Mets nel 2025, il fatto che un accordo non sia stato completato in questo periodo di tempo può dare una possibilità ad altre squadre.

