È emerso un candidato di spicco per il prossimo allenatore dei Jaguars

I Jacksonville Jaguars si sono uniti alla giostra degli allenatori della NFL e nella loro ricerca è comparso un nome inaspettato.

Il coordinatore offensivo dei Tampa Bay Buccaneers Liam Coen incontrerà la squadra mercoledì, segnando un inizio significativo nel processo di assunzione.

Ciò che rende la candidatura di Coen particolarmente degna di nota è che Jacksonville è l’unico a richiedere un’intervista, distinguendolo dai nomi più ambiti sul mercato.

Jordan Schultz di Fox Sports ha evidenziato la potenziale importanza di Coen nella ricerca.

“Si ritiene che sia un nome di spicco da tenere d’occhio a Duval, anche se la loro ricerca è ancora considerata precoce”, ha osservato Schultz.

#Bucs L’OC Liam Coen intervista oggi con #Giaguari per la loro apertura HC. Si ritiene che sia un nome da tenere d’occhio a Duval, anche se la loro ricerca è ancora considerata precoce. pic.twitter.com/08jWTCtcZu — Jordan Schultz (@Schultz_Report) 15 gennaio 2025

Mentre altri candidati potrebbero suscitare più entusiasmo, Coen potrebbe rivelarsi una scelta saggia se i Jaguars perdessero Ben Johnson.

La stagione d’esordio di Cohen come coordinatore offensivo dei Buccaneers ha fatto girare la testa a tutta la lega.

Sebbene la serie di playoff del Tampa Bay si sia conclusa al primo turno, le loro prestazioni offensive durante tutta la stagione hanno raccontato una storia avvincente.

Anche quando i giocatori chiave sono stati messi da parte per infortuni, l’attacco ha mantenuto il suo ritmo, a testimonianza della capacità di Coen di adattarsi e mantenere la macchina in funzione.

Il roster dei Jaguars sembra fatto su misura per un innovatore offensivo come Coen. Con talenti come Trevor Lawrence, Travis Etienne Jr. e Brian Thomas Jr. a loro disposizione, la sua mentalità offensiva potrebbe sbloccare nuove opportunità.

Ma come ha sottolineato Schultz, i Jaguars hanno appena iniziato la ricerca e intendono condurre una valutazione approfondita prima di prendere la decisione finale.

Se scegliessero Coen, segnerebbe un passo coraggioso in una nuova direzione per un franchise che cerca di massimizzare il proprio potenziale offensivo.

PROSSIMO: C’è fermento sul prossimo Jaguars Coach