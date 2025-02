‘É Juan Soto, apenas com um uniforme diferente’: o primeiro dia de Soto, como Met em Nova York, oferece um lembrete de sua imensa confiança

Port St Lucie, Flórida. Juan Soto, do maior contrato da história do esporte, apareceu em seu novo trabalho no domingo de manhã.

Há pouco mais de dois meses, desde que o amplo ombro Toleter assinou que histórico, 15 anos e US $ 765 milhões no New York Mets. Durante esse período, a antecipação preencheu o vazio. Os debates sobre se Soto “valia” uma quantia tão surpreendente dominou as manchetes, ondas e bares esportivos. Os fãs do Mets compraram ansiosamente as crianças uniformes de seus filhos no Natal. O clima de inverno jogou o Citi Field. A equipe continuou a assinar os jogadores. Soto se preparou para uma temporada de expectativas astronômicas.

E em um vento de fevereiro, no leste da Flórida, uma nova era de beisebol do Mets Mets começou seriamente.

Soto, vestido com um traje de suor de US $ 190 e US $ 190 e usava uma mochila de US $ 3.350, chegou ao Clover Park em Port St. Lucie por volta das 7 da manhã, os pássaros chiam silenciosamente de manhã banhados em Rocío, enquanto o homem desde o momento em que ele fez seu caminho para a primavera do Mets. Alguns fãs que chegam ao primeiro lançaram o Welcome; Soto devolveu um polegar para cima. Nenhum fã dos Yankees fez a viagem entre o estado para lançar tomates.

“Estou muito feliz em saber onde estarei pelos próximos 15 anos”, disse Soto a membros reunidos da mídia após o treinamento de domingo. “Mais do que animado para gastá -lo com esse grupo de homens”.

Como esperado, o primeiro dia de Soto foi a luz das atividades de beisebol; O primeiro treinamento de segunda -feira deve trazer um pouco mais de intensidade. Ele trabalhou na gaiola de rebatidas interna e depois se estendeu junto com outros jogadores de posição em um campo traseiro. Enquanto estava iluminado, os fãs de fãs reais e laranja pressionaram a cerca da corrente para dar uma olhada. Um fã particularmente entusiasmado do Mets cumprimentou o jardineiro gritando “Bem -vindo ao time, Lord” e “Bring Us to Glory” no topo de seus pulmões.

Então Soto viajou para o diamante principal para a prática de rebatidas, repórteres e hordas de câmeras que estão furtivas em seu caminho. Ele jogou um punhado de tiros lunares do olho de massa preta no jardim central. Impressionante para a maioria; Trabalho leve para Soto.

“É emocionante”, disse o capitão do Mets, Carlos Mendoza, após o treinamento. “Você podia ver, todas as pessoas. Existem muitas mais câmeras. Assim que ele pisou em campo, quando ele estava trabalhando em direção à gaiola, você podia sentir isso.

A emoção incluía, o dia ainda sentia algo sem cerimônias, estranhamente normais, bastante chato. Era quase como se Soto já estivesse familiarizado com Port St. Lucie há cinco anos. Não houve shows de fogos de artifício ou exposições de escrita no céu, nem demonstrável ou opulência. Apenas um homem muito rico em calças de beisebol através de movimentos.

Essa energia contrasta significativamente com a importância dos lúpulos cruzados de Soto. Sua assinatura era um sinal de intenção de Steve Cohen, o proprietário mais rico do esporte. Por um século, a Big Apple pertencia aos Yankees. Mas, ao cometer uma fortuna com Soto, Cohen transmitiu ao mundo que ele e Mets estão embarcando em uma pesquisa para alterar o status quo.

Mas a escala de tudo, o exagero, as expectativas, as gotas de dinheiro que pausam pulsos, nada disso parece ter mudado para Soto. Isso não é particularmente surpreendente, considerando que ele desapareceu da pressão desde que era adolescente.

“Estou aqui para estar do mesmo tipo que já estive desde o primeiro dia”, respondeu ele quando perguntado que tipo de papel assumirá na casa do Mets Club. “É Juan Soto, apenas com um uniforme diferente”.

Essa bravura inabalável faz parte do que faz de Soto uma força tão chocante. No jogo 1 da World Series de 2019, como membro do Washington Nationals, Soto levou o Ace Gerrit Cole profundamente três dias antes de ter idade suficiente para comprar legalmente uma cerveja. Durante o ALCS 2024, Soto enviou seus Yankees para o primeiro clássico de outono do clube em mais de uma década com um home run de ingressos extras. Nos momentos mais importantes do jogo, eles não murcha ou vibra. Ele brilha.

E embora o primeiro dia de treinamento de primavera esteja longe do jogo 7 da World Series, algumas das características que muitas vezes promovem Soto à grandeza em outubro já foram exibidas em fevereiro.