E -Maily rafforza l’aiuto dei santi per l’arcidiocesi di New Orleans nello scandalo degli abusi sessuali

NEW ORLEANS – In qualità di leader della chiesa di New Orleans, si sono sviluppati dopo un cuscinetto dalla pubblicazione dell’elenco dei preti cattolici predatori, si sono trasformati in un improbabile alleato: il principale ufficio del franchise della NFL in città.

Secondo centinaia di e-mail interne acquisite dall’Associated Press Agency seguite da Monthly, Blitz Crisis Communications organizzato dal presidente di New Orleans Saints e altri migliori funzionari di squadra.

Registra che i santi e la chiesa hanno cercato a lungo di escludere al di fuori della vista pubblica rivela che i dirigenti della squadra hanno svolto un ruolo più ampio di quanto precedentemente noto nella campagna di contatto pubblico per alleviare il sonno della crisi dell’abuso sessuale del clero. Le e -mail hanno immerso la nuova luce nel mondo dei santi in un argomento ripido lontano dalla griglia, lo sforzo dietro le quinte guidato dal devoto proprietario cattolico della squadra che ha goduto a lungo una stretta relazione con l’arcivescovo silenziato in città.

Hanno anche mostrato come varie istituzioni di New Orleans si sono radunate in un momento critico, da un giudice federale seduto ai media locali.

Tra i momenti chiave come rivelato nei tuoi santi:

• I santi sono stati quindi coinvolti nel controllo del danno della chiesa che il portavoce della squadra ha informato il loro capo per una chiamata del 2018 con i migliori rappresentanti della città prima che la chiesa pubblicasse un elenco di sacerdoti accusati di abuso. La chiamata, il portavoce disse: “Ci ha permesso di togliere determinate persone” un elenco.

• I funzionari del team erano tra le prime persone fuori dalla chiesa a percepire questo elenco, attentamente curativo, ma minò un elenco di pedofili sospetti. La pubblicazione di questi nomi ha invitato le rivendicazioni civili contro la chiesa e ha avvertito dall’applicazione federale e statale della legge.

• Il presidente di Dennis Lauscha ha sviluppato più di una dozzina di domande a cui l’arcivescovo Gregory Aymond dovrebbe essere pronto a rispondere quando ha affrontato i giornalisti.

• Senior Vice President of the Saints for Communication, Greg Bensel, ha fornito Lauscha alle interviste dei media locali, suggerendo che tutti i leader della chiesa e delle squadre erano nella stessa squadra. “Sta andando bene”, ha scritto Bensel quando l’arcivescovo ha detto ai giornalisti che la chiesa era determinata a risolvere la crisi. “Questa è la nostra notizia”, ​​ha aggiunto Bensel, “non ci fermeremo qui oggi.”

E -Maily acquisito dalla Society of App, che i Saints hanno dato ai fan sull’istruzione per il contatto con il pubblico cinque anni fa quando hanno affermato che la chiesa aveva fornito solo assistenza “minima”. Il team è andato in tribunale per mantenere segreto il suo e -maily interno.

Saints Gayle Benson (a sinistra), vicepresidente senior per la comunicazione Greg Bensel (centro) e il presidente Dennis Lauscha (a destra) nel 2021. E -Maily mostra che Bensel e Lauscha sono stati aiutati dall’arcidiocesi di New Orleans nella sua risposta alla crisi del clero. Stephen Lew-USA oggi Sport

“È disgustoso”, ha detto il procuratore di Landra, D-News Orleans. “Come residente a New Orleans, un contribuente e cattolico, non ha alcun senso per cui i santi facciano di tutto per proteggere gli uomini adulti che hanno violentato i bambini. Tutti dovrebbero essere accuse ugualmente spaventate.

Saints ha affermato AP la scorsa settimana che la partnership è un ricordo del passato. Le e-mail coprono il periodo tutto l’anno che termina a luglio 2019, quando gli avvocati sono stati convocati alle vittime di un sacerdote che è stato successivamente accusato di stupro un ragazzo di otto anni.

In una lunga dichiarazione, il team ha criticato i media utilizzando “e-mail trapelate per uno sforzo previsto in modo errato”.

“Nessun membro dei santi organizza o non vuole coprire l’abuso avvenuto nell’arcidiocesi a New Orleans”, ha detto il team. “L’abuso si è verificato un fatto terribile.”

La reazione della squadra è stata poco soppressa dalla rabbia dell’abuso sessuale spirituale sopravvissuto.

“Ci siamo sentiti traditi dalle organizzazioni”, ha dichiarato Kevin Bourgeois, un ex detentore dei santi che è stato abusato da un prete all’età di 80 anni. “Questo mi fa dubitare di quali altri segreti sono detenuti. Sono di nuovo arrabbiato, ferito e retraumatizzato.

E -Maily rivela la gamma di assistenza

Dopo che l’AP ha riferito per la prima volta l’Alleanza all’inizio del 2020, il proprietario di Saints Gayle Benson ha negato che qualcuno “associato alle nostre organizzazioni ha emesso una raccomandazione o una voce” nell’elenco dei sacerdoti pedofili.

I santi hanno ripetuto questo rifiuto nella loro dichiarazione il sabato e hanno affermato che nessun personale “ha” alcuna responsabilità di aggiungere o rimuovere qualsiasi nome da questo elenco “. Il team ha dichiarato che nessun dipendente ha offerto “qualsiasi voce, suggerimenti o opinioni su chi dovrebbe essere incluso o omesso dall’elenco”.

I registri e -mail hanno dimostrato che il presidente Saints Dennis Lauscha ha sviluppato più di una dozzina di domande secondo cui l’arcivescovo Gregory Aymond dovrebbe essere pronto a rispondere alla crisi dell’abuso sessuale della chiesa. Stephen Lew-USA oggi Sport

Leon Cannizzaro, a quel tempo, un procuratore distrettuale, ha negato qualsiasi ruolo la scorsa settimana nel modellare l’elenco accusato di clero e rifletteva le dichiarazioni che ha fatto nel 2020., Perché un portavoce sarebbe stato annunciato che era in una chiamata relativa all’elenco .

E -Maly inviata dai conti dei santi, non specificare quali spirituali sono stati rimossi dall’elenco o perché. Tuttavia, sollevano nuove domande sul ruolo dei santi nello scandalo, che ha accettato azioni legali e finanziarie molto maggiori da quando il team era intervenuto, potenzialmente in contraddizione con la politica della NFL contro la “dannosa per la lega”.

Koalescesking di New Orleans Institutions

L’eccessivo ruolo della direzione dei santi potrebbe attirare l’attenzione sulla nuova attenzione del commissario NFL Roger Goodell, in programma lunedì per i giornalisti, quando New Orleans si prepara a ospitare 11. Super Bowl. I messaggi che richiedono commenti sono stati inviati a NFL.

Insieme, l’e -mail mostra i coalescenti di diverse istituzioni di New Orleans. Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Jay Zainy, che è stato copiato dal comitato santo nel pubblico, ha incoraggiato Bensel dal suo conto personale e -mail e ha ringraziato il portavoce della squadra “per un grande consiglio”. Allo stesso modo, l’editore di giornali ha ringraziato Bensel per aver aderito.

“Hai colpito tutti i punti”, ha scritto Zainey, il collega Katolík, in un’altra e -mail a Bensel e ha elogiato una lunga osservazione che il portavoce di Saints ha inviato ai giornali locali. “Secondo il suo esempio e la leadership, l’arcivescovo Aymond, il nostro pastore, continuerà a guidare la nostra chiesa nella giusta direzione: ci aiuterà a imparare e ricostruire gli errori del passato.”

Zainy in seguito ha abolito la Louisiana Act, che si sarebbe fortemente opportato alla chiesa, che consentirebbe alle vittime di portare affermazioni civili, non importa per quanto tempo si è verificato il presunto abuso di sesso. Si è rifiutato di esprimersi.

Il bacino del fiume Catholic Church

L’elenco significava che il bacino del fiume nel forte cattolico di New Orleans-Dlouho si aspettava MEA Culpa per i parrocchiani per il recupero e la responsabilità locale. È arrivato in un momento in cui i dirigenti della chiesa hanno cercato di mantenere la fiducia del pubblico e il sostegno finanziario – quando sono stati contati sulle generazioni di abusi e controversie dell’Assemblea, che alla fine hanno guidato l’arcidiocesi a New Orleans.

Questa causa intentata nel 2020 include più di 600 persone che affermano di essere state abusate. Finora il caso ha creato registrazioni segrete della chiesa, che affermano di documentare anni di richieste di abusi e del modello dei leader della chiesa che trasmettono il clero senza denunciare i loro crimini per far rispettare la legge.

Gayle Benson è stato il principale proprietario di New Orleans Saints e di New Orleans pellicani dalla morte di suo marito nel 2018. Immagini Matthew Hinton-Immagn

Sebbene da allora si sia ampliato, un elenco di sacerdoti accusati mancava di un numero di clero, quando è stato originariamente rilasciato, è stata trovata un’indagine precedente.

AP ha identificato 20 clero accusati di cause legali o accusato l’applicazione del diritto all’abuso sessuale di bambini che erano inspiegabili dalla lista di New Orleans, inclusi due accusati e condannati per crimini.

L’elenco, tuttavia, è stata una mappa di viaggio sia per la polizia di stato dell’FBI che per la Louisiana, che ha avviato un’ampia indagine sulle principali chiese della chiesa di New Orleans, che riguardavano uccelli rapaci.

La scorsa primavera, la polizia di stato in Arcidiocesi, New Orleans, ha emesso un ampio ordine di ispezione e registri confiscati che includono la comunicazione con il Vaticano.

Da quando i santi hanno iniziato ad aiutare l’arcidiocesi, almeno sette membri contemporanei e ex membri del clero locale sono stati accusati di crimini di stupro al possesso di pornografia infantile.

Campagna per contatto pubblico

La portata degli abusi è rimasta in gran parte sconosciuta nel 2018, l’anno in cui Saints ha vinto nove partite consecutive sulla strada per eseguire il campionato NFC Game. Quando la chiesa si preparò per l’assalto dei media, Bensel fece una campagna aggressiva di pubbliche relazioni in cui chiamò gentilezza, preparando punti di linguaggio e appoggiandosi a contatti mediatici a lungo termine per sostenere la chiesa attraverso il tempo di “messo precoce”.

Bensel, di gran lunga un freelance, ebbe il santo sostegno e la benedizione attraverso quello che chiamava il “momento Galileo”, suggerendo che Aymond sarebbe stato un pioniere nel rilassare il clero del clero in un momento critico per la chiesa. In e -mail, ha avvertito il “cast di un occhio critico” all’arcivescovo “non è benefico o corretto”.

Ha invitato il quotidiano municipale a “collaborare con” la chiesa e ricordare loro i pellicani santi e di New Orleans – il team NBA in città, che era anche di proprietà di Benson – ha avuto parzialmente successo grazie al loro sostegno.

L’arcivescovo di New Orleans Gregory Aymond (a sinistra) ha introdotto i santi Gayle Benson (a destra) al suo defunto marito Benson. E -Maly mostra che i funzionari dei santi hanno contribuito a navigare nell’Amond dopo essere caduto dalla crisi dell’abuso sessuale dell’arcidiocesi. Immagini Jonathan Bachman/Getty

“L’abbiamo fatto perché avevamo un buy-in da te”, ha scritto Bensel ai Times-Picayune e ai New Orleans Advocate editori “, ha sostenuto la nostra missione come il meglio per fare New Orleans e tutto ciò che è entro i suoi limiti. “

“Ora siamo seduti in questa occasione con l’arcidiocesi di New Orleans”, ha aggiunto. “Dobbiamo raccontare la storia di come questo arcivescovo ci conduce da questo casino.”

Una stretta relazione tra i santi e la chiesa cattolica

Benson e Aymond, arcivescovo, sono stati confidenti per anni. Era un arcivescovo che presentò Benson al suo defunto marito, Benson, che morì nel 2018 e lasciò la vedova sotto il controllo della NFL e della NBA a New Orleans.

La Bansons Foundation Foundation ha dato decine di milioni di dollari di cause dell’Arcidiocene e di altre cattoliche. Lungo la strada, Aymond ha volato sul proprietario del raggio privato e divenne quasi parte della squadra, celebrando spesso le masse di fronte al gioco.

Quando l’accusa dell’abuso del clero è arrivata alla testa, Bensel ha lavorato sui suoi contatti nei media locali per aiutare a modellare la storia. Ha avuto amichevoli scambi di e-mail con il giornalista Times-Picayune, che ha apprezzato l’arcivescovo per il rilascio dell’elenco del clero. Ha anche chiesto alla gestione dei giornali di mantenere la loro comunicazione “riservata, non per la pubblicazione o condividere con gli altri”.

La sua E -Maly ha rivelato che l’avvocato – dopo che Aymond si è lamentato privatamente con l’editore – ha rimosso l’annuncio da un articolo online invitato dalle vittime dell’abuso del clero per affrontare.

Kevin Hall, presidente ed editore Georges Media, proprietario di giornali, ha affermato che la pubblicazione accoglie con favore il coinvolgimento dei leader delle comunità, ma questa portata “non” non presenterà i nostri standard giornalistici o ci impedirà di di fare la verità “.

“Nessuno riceve un trattamento preferenziale nella nostra copertura delle notizie”, ha detto in una nota. “Negli ultimi sei anni, abbiamo costantemente pubblicato storie approfondite che enfatizzano continui gravi problemi relativi alla crisi dell’abuso sessuale dell’arcidiocesi, nonché rapporti investigativi su questa materia WWL-TV e Associated Press.”

Fu un rapporto di un avvocato che fece aiutare Bensel per aiutare la chiesa, mostrare e -mail. Ha offerto per la prima volta la “comunicazione in crisi del cottage” con i dirigenti della chiesa dopo che il giornale ha rivelato uno scandalo che coinvolge il diacono abbandonato George Brignitac, che è rimasto un ministro laico anche dopo che l’arcidiocesi ha risolto l’affermazione di aver violentato gli otto alta di tutto .

“Abbiamo speso abbastanza santi per essere utili o un record sonoro”, ha scritto Bensel, “ma non voglio attraversare!”