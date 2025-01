È questo l’anno in cui Alcaraz conquista gli Australian Open?

MELBOURNE, Australia – Anche se ha festeggiato il suo 21esimo compleanno solo lo scorso maggio, Carlos Alcaraz sta già affermando seriamente di essere il miglior tennista del pianeta.

Negli ultimi 30 mesi, il carismatico spagnolo ha vinto più titoli del Grande Slam di chiunque altro in questo sport, raggiungendo le semifinali in sei degli otto eventi a cui ha partecipato e raccogliendo oltre 15 milioni di dollari di premi in denaro.

Alcaraz è diventato anche il più giovane numero 1 del mondo ATP quando ha preso il posto di Daniil Medvedev nel settembre 2022. Due mesi e mezzo dopo, alla fine dell’anno, è diventato il più giovane numero uno al mondo. In un batter d’occhio sembrava essere entrato nell’ultra élite del tennis.

“Per me, l’obiettivo ora è provare a vincere il Grande Slam”, ha detto Alcaraz, ora numero 3 del mondo, alla vigilia degli Australian Open, sottolineando la sua fame di successo e le alte aspettative che ripone in se stesso.

A questo punto della giovane carriera di Alcaraz, gli Australian Open hanno portato più frustrazione e crepacuore che bei ricordi. Non solo rimane l’unico titolo importante che deve ancora vincere, ma è anche un torneo che non lo ha mai visto al suo meglio.

Carlos Alcaraz sta cercando di completare una carriera nel Grande Slam queste due settimane agli Australian Open. Clive Brunskill/Getty Images

Ironia della sorte, è stato l’Australian Open del 2022 quando Alcaraz si è annunciato per la prima volta al mondo. Il 18enne ha subito una sconfitta straziante in un emozionante scontro al terzo turno contro il futuro finalista Matteo Berrettini, una partita durata cinque set ed durata più di quattro ore. Alcaraz ha mostrato un tennis affascinante durante la competizione, rendendolo immediatamente il favorito del pubblico e portando molti esperti a prevedere il successo nel suo prossimo futuro.

Quelle previsioni si rivelarono rapidamente accurate, con Alcaraz che trionfò su Casper Ruud agli US Open più avanti nel corso dell’anno prima di aggiungere un paio di corone a Wimbledon e un titolo agli Open di Francia nelle due stagioni successive.

Ma è dura per l’Alcaraz in Australia dalla partita contro Berrettini al Melbourne Park. Nel 2023, appena incoronato numero uno del mondo, è stato costretto a ritirarsi dagli Australian Open dopo aver subito un infortunio al tendine del ginocchio nelle fasi finali del ritiro. Sarebbe tornato in grande clamore nel 2024, solo per essere sconfitto dal potentissimo Alexander Zverev in un quarto di finale unilaterale che non è riuscito a mettere in mostra l’Alcaraz al suo meglio.

Queste due settimane a Melbourne offrono ad Alcaraz l’opportunità di cambiare le sue fortune agli Australian Open e aggiungere la Norman Brookes Challenge Cup alla sua già impressionante collezione di trofei. Vincere il titolo lo riporterebbe davanti a Zverev nella classifica ATP e lo renderebbe solo il nono giocatore nella storia a collezionare tutte e quattro le major durante la sua carriera. A 21 anni sarebbe il più giovane a realizzare la straordinaria impresa.

“Voglio davvero vincere questo torneo. Un giorno metterò il mio nome su quella short list”, ha detto Alcaraz durante la settimana di apertura degli Australian Open. “Lavoro ogni giorno per essere pronto per quel momento. Spero che sarà quest’anno.”

Se le prestazioni di Alcaraz finora sono qualcosa su cui basarsi, potrebbe non dover nutrire grandi speranze. Nella sua partita di apertura, ha superato Alexander Ševčenko in due set. Poi, mercoledì pomeriggio alla Margaret Court Arena, l’Alcaraz ha organizzato una lezione di tennis contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Ad un certo punto della partita, Alcaraz ha vinto 32 punti contro i cinque di Nishioka. Alla fine, gli sono serviti solo 81 minuti per sconfiggere il suo rivale giapponese, vincendo il 66% dei suoi punti totali e perdendo solo cinque partite durante quella che è stata in gran parte la sua seconda mancata partita consecutiva.

“Penso di aver giocato una partita davvero solida oggi”, ha detto Alcaraz dopo la sua ultima vittoria. “Ho migliorato le cose che dovevo migliorare fin dalla prima partita… davvero una bella vittoria, importante per me. Sono davvero contento di tutto oggi. Spero che continui così.”

Alcaraz in azione durante il secondo turno degli Australian Open. Jason Heidrich/Icon Sportswire tramite Getty Images

Non solo l’Australia sta finalmente assistendo ad Alcaraz in pieno volo, ma potrebbe anche ottenere la sua versione migliore.

La scorsa offseason, Alcaraz ha ricostruito la sua consegna, adottando una tecnica di polso più morbida nel tentativo di renderla più fluida e trovare precisione con maggiore coerenza. Sta già pagando dividendi. Ha segnato 14 assi contro Nishioka e ha vinto l’89% dei suoi punti quando è arrivata la sua prima di servizio nel gioco. Inoltre, colpisce la palla più forte di quanto facesse 12 mesi fa, ottenendo così più vittorie. I dati del torneo mostrano che Alcaraz ha sacrificato circa il 4% di topspin sul diritto in cambio di maggiore velocità; ora genera in media 3 km/h in più su questi scatti.

Finora, la decisione di Alcaraz di saltare i tornei di apertura degli Australian Open – optando invece di concentrarsi sulla propria forma fisica per assicurarsi di poter resistere ai rigori delle competizioni del Grande Slam – sembra giustificata.

“Preferisco un buon pre-campionato, un po’ più lungo. Invece di due settimane di pre-campionato, quattro settimane”, ha detto Alcaraz ai giornalisti prima dell’inizio del torneo a Melbourne. “Non abbiamo molto tempo a dicembre per fare un lungo pre-campionato. Devi pensare a cosa è meglio per te: restare a casa e fare il pre-campionato invece di giocare qualsiasi torneo, o non fare il pre-campionato e giocare qualche partita prima”. Grande Slam.

“Ho deciso di non venire. Penso di avere un’età in cui ho bisogno di settimane di allenamento. Ho bisogno di lunghi precampionati per essere pronto. Sarà una stagione lunga quindi devi essere in buona forma. l’obiettivo è) cercare di vincere quanti più tornei del Grande Slam possibile (quelli sono) i più importanti del mondo.”