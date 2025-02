Il Super Bowl Lix non è stato ancora giocato, ma Kansas City Masters ha vinto il campionato in merci.

Il gruppo e l’iconico ex allenatore della NBA/attuale direttore Pat Riley hanno concordato un accordo per realizzare prodotti “tre torba” a Kansas City se vince l’avvocato di Riley Super Bowl Lixin ha detto CLLCT martedì.

I dettagli esatti del negozio sono sconosciuti perché Kansas City si sforza di diventare la prima squadra che abbia mai vinto tre Super Bowl consecutivi quando la Philadelphia Eagles domenica (alle 18:30 et Fox).

Sebbene i maestri che corrono in tre torba siano stati uno dei migliori trama della NFL in questa stagione, hanno avuto un ostacolo all’espressione completamente “Tre torba”. Con il marchio di Riley e altri cinque accanto mentre allenava i Lakers ad un altro titolo consecutivo nel 1987-88.

Come i Masters, i Lakers di Riley sono tornati al campionato nella terza stagione. Tuttavia, Detroit Pistons li spazzò nella finale NBA del 1989.

Riley lasciò Lakers nel 1990 e in seguito divenne capo allenatore di New York Knicks e Miami Heat. Non ha mai portato queste squadre a tre torba, ma si è avvicinato ai tre nomi di fila come presidente del calore. Miami ha vinto la finale della NBA nel 2012 e nel 2013 prima di perdere nella finale NBA 2014.

Sebbene Riley non abbia mai raggiunto tre torba, alcune altre grandi squadre hanno fatto negli ultimi decenni. Chicago Bulls tre inutili due volte negli anni ’90 e i Lakers hanno realizzato tre torba nel 2002. Gli Yankees di New York hanno anche vinto tre serie World Series di fila dal 1998 al 2000.

Riley ha beneficiato delle merci che hanno usato “tre gonfie” durante il titolo di ogni squadra. Tuttavia, la tassa di licenza di Riley era probabilmente solo il 10-15% del costo dell’ingrosso di questi oggetti, ha affermato CLLCT.

Se i Masters sono in grado di vincere il terzo Super Bowl diretto domenica, Fanatics, New Era, Wilson, Riddell e Wincraft, sono venduti nella vendita al dettaglio di Chiefs.

Ciò che Riley merita dei prodotti a tre torba “dei Chiefs, il denaro è assegnato alla sua organizzazione benefica (Pat Riley Family Foundation), ha detto a CLLCT John Aldrich, un avvocato presso il marchio di Riley.

