È stato riferito che Rams dà al QB Matthew Stafford il permesso di parlare con altre squadre

Matthew Stafford è un difensore del negozio di Los Angeles Rams?

Non esattamente, ma Rams ha dato il permesso del campo di Stafford a parlare con altre squadre della NFL sul suo valore del contratto, Secondo la rete NFLQuando la squadra spera di ricevere una migliore valutazione di un veterano di 16 anni. Attualmente, questa non è una richiesta commerciale, ma piuttosto uno strumento di misurazione.

Stafford, 37 anni, ha due stagioni rimanenti quattro anni, $ 160 milioni. Lo stafford medio annuo di stipendio annuo ($ 40 milioni all’anno), una doppia birra professionista, è uno dei 15 difensori della NFL.

La scorsa stagione, Stafford è stato di 3.762 campi di bypass, 20 contatti di passaggio, otto rapimenti e 93,7 passanti per l’esecuzione del 65,8% del passaporto in 16 partite. Ha quindi avuto un totale di 533 cantieri navali di passaggio, quattro tocchi passati, zero rapimenti e 105,0 passanti per classificazioni mentre eseguiva il 63,4% del suo passaporto durante le conseguenze.

Rams è andato 10-7, ha vinto l’NFC West e ha raggiunto il round di distribuzione prima di perdere l’evento del campione del Super Bowl Philadelphia Eagles. Hanno comprato Stafford e hanno vinto il Super Bowl con lui durante la stagione 2021. Los Angeles ha effettuato playoff in tre stagioni di Stafford con franchising.

Rams impazzerebbe per il QB Matthew Stafford?

Mentre è probabile che altri team chiedano informazioni su Stafford, i giganti di New York sono stati il ​​team che è più legato al commercio di difensori veterani. New York sta arrivando per 3-14 stagioni ed è stato in panchina e in seguito ha tagliato il difensore del gioco Daniel Jones per un commercio di $ 160 milioni di quattro anni nella seconda stagione. Tommy DeVito (agente esclusivo) è l’unico difensore nel libro paga del 2025 di New York.

Il CEO Joe Schoe e il capo allenatore Brian Daboll sono presumibilmente su un posto caldo. La squadra ha vinto solo nove partite quando sono arrivati ​​nella divisione NFC nella stagione 2022, con i loro primi giganti.

Stafford ha trascorso le prime 12 stagioni della sua carriera nella NFL con Detroit Lions prima che Rams li acquistasse nel 2021.

