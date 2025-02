EA FC 25 Diogo Jota Flashback SBC Tarefas e soluções

Poderia ter sido melhor

Atualmente, o cartão de promoção da SBC do Diogo Jota Flashback está disponível no modo Ultimate EA FC 25. Uma boa oportunidade para fãs e jogadores adicionarem essa estrela com uma qualificação de 90 à sua equipe.

Jota é um jogador de futebol português que atualmente joga no Liverpool FC. Aqui está como obter este cartão, que homenageia o excelente desempenho de Jota com os Wolves em 2017-18.

🚨 Como salvar 350k no flashback JOTA 🇵🇹 • ❌ Não faça o SBC • ✅ evolução seu rttk • ✅ Salvar 350 kconraratulações 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/eqjcagnxam – EAFC 25 News (@FUT24News) 15 de fevereiro de 2025

Tarefas SBC por Flashback de Diogo Jota

Essas são as tarefas necessárias que devem ser concluídas para o EA FC 25 Diogo Jota Flashback SBC:

Portugal: Mínimo 1 jogador : Portugal

: Portugal Qualificação mínima da equipe: 85 Liverpool: Mínimo 1 jogador : Liverpool

: Liverpool Mínimo 1 jogador : Equipe da semana

: Equipe da semana Qualificação mínima da equipe: 86 Premier League: Mínimo 1 jogador : Premier League

: Premier League Qualificação mínima da equipe: 87 Forma superior: Mínimo 1 jogador : Equipe da semana

: Equipe da semana Qualificação mínima da equipe: 87 88 esquadrão:

Soluções SBC de Flashback do Diago Jota

Aqui estão as soluções para cada tarefa:

Portugal:

Use 10 jogadores com 85 qualificação.

Inclua Vitinha (85).

Liverpool:

Lavelle (87)

Blundell (84)

Pijor (87)

Sommer (87)

Palacios (84)

Ruben é reconhecido (84)

Vlahovic (84)

Gundagan (87)

Engen (84)

Qualquer artigo da TOTW com 87 classificação

Fogão (83)

Premier League:

Osimhen (87)

Palmer (85)

Deve (87)

Pedri (86)

Pijor (87)

Matthew (85)

Gabriel (86)

Hansen (90)

Girlelli (85)

Bruno Fernandes (87)

Benzema (86)

Forma superior:

Como a Premier League, mas garante a um jogador da TOTW.

88 esquadrão:

Pijor (87)

Renard (88)

Osimhen (87)

Gundagan (87)

Hegerberg (89)

Gabriel (86)

Mead (88)

Messi (88)

Kobel (88)

Ederson (88)

Montagem (88)

Como uma classificação de 90 em geral, esta promoção tem estatísticas decentes como um pé de 9 e um pé de 5 -estrela fraco. No entanto, ainda faltam um movimento de habilidade de 5 estrelas que poderia ter tornado esse cartão ainda melhor.

Sua porcentagem de arremessos é de 88, o que não é particularmente alto, mas as finais disparadas+ e primeiro touch+ playstyles fornecem algum valor.

Mas isso custou cerca de 350.000 a 400.000 moedas, o que é algo caro e o ícone SBC Future Stars SBC Future Stars é muito melhor do que esta promoção no modo final EA FC 25.

