EA FC 25 Phil Foden TOTY Menções Honrosas Tarefas e Soluções SBC

A EA Sports lançou o cartão promocional EA FC 25 Phil Foden TOTY Honorable Mentions SBC para comemorar o excepcional primeiro semestre de 2024 de Foden.

Não há dúvida de que o Manchester City está em pior estado de desempenho no momento, no entanto, as primeiras atuações de Foden na temporada lhe renderam este SBC. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

🏴ڠڠڠrecebeuPhil Foden1,34 milhão de moedas… Ele não é mesquinho e não tem habilidades de 5 estrelas ou pé fraco. Mas essas estatísticas são enormes e ele tem Role++ como Inside Forward (RW) e como Playmaker (CAM)🟠 S Tier Meta Rating em ambas as funções pic.twitter.com/L8bEGllkOz -FácilSBC (@easysbc) 24 de janeiro de 2025

Divisão de tarefas SBC

Estas são as doze tarefas que você deve completar para EA FC 25 Phil Foden TOTY Menções Honrosas SBC:

Tarefa 1 – Cidade de Manchester : Pelo menos um jogador do Manchester City Mínimo de um jogador da Equipe da Semana (TOTW) Classificação mínima da equipe: 85

: Tarefa 2 – Inglaterra : Pelo menos um jogador da Inglaterra. Mínimo de um jogador TOTW Classificação mínima da equipe: 86

: Tarefa 3 – Premier League : Pelo menos um jogador da Premier League Mínimo de um jogador TOTW Classificação mínima da equipe: 86

: Tarefas 4-6: Esquadrões com Classificação 87 :

: Tarefas 7 a 10: Esquadrões com classificação 88 :

: Tarefas 11-12: Esquadrões com Classificação 89:

Soluções para todas as tarefas no EA FC 25

Abaixo estão algumas soluções simples para tarefas atribuídas:

Tarefa 1 e 2 : Quaisquer 9 jogadores com a classificação exigida, mais Grealish (84) e um jogador TOTW.

: Tarefa 3 : Semelhante às tarefas 1 e 2, com um jogador da Premier League incluído.

: Tarefas 4-6 : Use jogadores como Reiten (88), Prasnikar (84), Hasegawa (84), etc., para alcançar a classificação do time.

: Tarefas 7 a 10 : Incorpora jogadores de primeira linha como Koch RTTK (88), De Jong NumeroFUT (88) e outros.

: Tarefas 11-12 : Escalações com jogadores de alto nível, como Bellingham (90), De Bruyne (90), etc.

:

Concluir esta tarefa SBC custará cerca de 1,5 milhão de moedas. As estatísticas deste SBC são muito boas para um ala, mas o único problema são os atributos do estilo de jogo. Segundo o meta atual, a presença do Trivela+ é menos vantajosa, o que pode reduzir o poder do cartão.

Muitos fãs também acham que o preço deveria ter sido inferior a 1 milhão de moedas e então este cartão poderia ter valido a pena. No entanto, este ainda é um cartão muito bom, mas existem muitas opções melhores que você pode encontrar se estiver realmente pensando em gastar tanto.

O que você acha do EA FC 25 Phil Foden TOTY Menções Honrosas SBC? Você vai completar isso? Compartilhe suas idéias conosco na seção de comentários.

