Eagles Beat Commander e dirigiti al Super Bowl Lix

Filadelfia – Philadelphia Eagles ha mostrato una partita completa al momento migliore e ha spinto il loro biglietto per il Super Bowl Lix una vittoria decisiva di 55:23 rispetto ai comandanti di Washington promossi nella partita NFC per Lincoln Financial Field.

Le domande sulla salute di Jalena Hurts giravano tutta la settimana dopo aver ferito il ginocchio sinistro nel round di divisione contro Los Angeles Rams. Hurts non solo sembrava sano, ma ha anche giocato uno dei suoi migliori giochi della stagione, un totale di quattro touchdown, di cui tre sulla Terra.

Il candidato per MVP Saquon Barkley ha iniziato un raid di 60yard per la prima partita di Eagles offensiva nella partita e si è concluso con tre touchdown. Lui e Hurts sono diventati il ​​primo paio di compagni di squadra a giocare almeno tre touchdown veloci nei playoff.

Nel frattempo, la difesa era il solito, lo stand che generava il sé, contribuì a forzare tre turnover di Washington.

La stagione dei comandanti si è conclusa, ma il nuovo quarterback della sensazione Jayden Daniels ha annunciato il suo arrivo in questa stagione con stile. Nella zona di Washington, è per la prima volta dopo molto tempo per sperare che i comandanti possano essere una minaccia in NFC nei prossimi anni.

La corona della conferenza appartiene alle Aquile. Solo due anni fa si sono fatti strada verso il Super Bowl, ma i capi di Kansas City li hanno rifiutati. Questo è stato seguito da un anno difficile, che includeva il crollo alla fine della stagione, il rilascio di sia i coordinatori e le domande sulla posizione del capo allenatore Nick Sirianni.

L’aggiunta di Barkley e diverse lezioni difficili ottenute nel 2023 hanno contribuito a riportare le aquile nel grande gioco. Cercheranno solo di ottenere il secondo trofeo Lombardi nella storia del franchise.

Una tendenza promettente: Il ricevitore AJ Brown ha avuto una partita di fuga dopo una tranquilla postseason a questo punto. Brown, che stava lottando con il suo infortunio al ginocchio, aveva solo tre accettazioni dei 24 yard nelle sue prime due partite. Contro i comandanti, assomigliava molto più al suo sé normale tirando sei impugnature a 96 iarde e atterrando.

Gioco chiave: Dopo aver guidato alle 20:12 con meno di due minuti per giocare in quarterback Hurts, le squadre speciali Eagles hanno costretto il turno quando Will Shipley ha iniziato la palla da Jeremy McNichols. Sette partite in seguito Hurts ha trovato Brown per il touchdown di 4 yard per alzare il vantaggio a 15 prima della metà.

Alle statistiche evidenti: Hurts ora ha quattro partite di carriera con 200 yard e tre TD veloci, compresi i playoff. Nessun altro giocatore ha più di una di queste partite nella storia della NFL, della stagione regolare e dei playoff. – Tim McManus

Un altro gioco: Super Bowl Lix vs. Chiefs/Bills (domenica 9 febbraio 18:30 ET, FOX)

Comandanti di Washington (12-5)

La stagione dei sogni si è conclusa con un incubo per i comandanti di Washington.

La squadra, che si è presa cura della palla e ha costretto il loro fatturato nelle sue prime due vittorie post -stagione, non ha potuto fare una domenica ed era costoso. La squadra con un set più forte ha allungato i muscoli e ha ricordato ai comandanti di partenza che avevano qualcosa da fare per superare il divario tra le squadre.

I comandanti hanno girato la palla quattro volte, portando a 28 punti. La difesa di Washington, che ha costretto cinque fatturati ad aiutare a sconfiggere Detroit nel round della divisione, poteva solo forzare due puniti e non aveva punti. La difesa ha anche combattuto per smettere di correre, che ha permesso 232 yard di domenica.

Non è stata la fine desiderata del primo viaggio di Washington alla partita di campionato dalla stagione 1991. Il direttore generale Adam Peters e l’allenatore Dan Quinn hanno rivisto il roster e Daniels ha fornito l’ultimo – e forse il più grande – motivo di speranza.

Tendenza inquietante: Il cornerback Marshon Lattimore non ha fatto l’effetto desiderato dopo che Washington lo ha ottenuto da New Orleans prima della data di scambio. È stato sconfitto in momenti decisivi contro le aquile, incluso rinunciare a 31 iarde per passare 4/5. È stato rallentato in questa stagione da ferite al tendine del ginocchio, ma non importa ciò che è stato punito in due partite contro Filadelfia e ha perso la pace domenica nel primo tempo.

Gioco chiave: Nella serie seguente, dopo che Barkley scattò 60 iarde per l’atterraggio, l’ingresso di Dyami di Washington era marrone su una linea di 48 yard a Washington – i primi comandanti si svolgono in questa stagione. Eagles lo ha trasformato in un altro touchdown sei partite dopo. La leadership 14: 3 li ha portati a Washington a inseguirli tutto il giorno – è un brutto posto per essere contro una squadra esplosiva.

Distribuzione di QB: Daniels non poteva giocare di nuovo con Superman domenica e i comandanti avevano bisogno, soprattutto dopo aver girato la palla quattro volte. Daniels ha giocato una partita solida – 255 yard sono andati con un touchdown e una volta intercettazione e 48 yard si sono precipitati con un altro punteggio – e non sembravano un nuovo arrivato. Non c’era motivo per cui Washington abbia perso e rimane la ragione 1 per l’ottimismo per il futuro. – John Keim