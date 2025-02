Eagles ‘fa male alla perdita del Super Bowl LVII motivato

NEW ORLEANS – Il quarterback di Philadelphia Eagles Jalen Hurts ha affermato che la perdita dei capi di Kansas City nel “Luce on Fire” del Super Bowl LVII e questa volta si concentrano sul completamento del lavoro perché due squadre diventeranno una partita per il loro titolo domenica.

“Ho imparato così tanto”, ha detto Hurts lunedì. “È lo stesso di qualsiasi altro gioco e, come sai, penso che i momenti siano momenti. Ma alla fine, sai, ogni gioco ha le sue lezioni: buone, cattive o indifferenti. Quindi, solo quando diventi più saggio, cresci e maturi e prendi tutte queste lezioni per la prossima stagione e altri giochi.

“Aveva una grande forza trainante. Ha illuminato la fiamma, ha illuminato il fuoco in me e avere di nuovo questa opportunità è ciò per cui lavori.

Hurts probabilmente ha avuto la sua migliore prestazione come professionista nel suo debutto Super Bowl due anni fa, che rappresenta 374 yard e quattro touchdown complessivi. Patrick Mahomes e Chiefs, tuttavia, hanno superato Filadelfia 17-8 nel quarto trimestre, per la vittoria 38-35.

Gli Eagles hanno poi deluso la campagna del 2023 e dopo un promettente inizio 10-1 prima della caduta nel primo turno dei playoff, hanno lasciato cadere cinque delle ultime sei partite di partite.

Questa stagione si è riflessa in un record di 14-3 seguito da tre vittorie in casa nei playoff, tra cui 55-23 che si sciolgono dei comandanti di Washington nel campionato NFC.

Hurts ha avuto un altro grande gioco in un grande momento, 20-Z-28 a 246 yard contro Washington e ha rappresentato quattro punteggi per creare il Super Bowl Kansas City-Philadelphia per la seconda volta in tre anni.

“È una benedizione. Vedere tutto il duro lavoro da pagare e avere di nuovo questa opportunità, significa tutto”, ha detto.

Saquon Barkley, che ha compilato la stagione del calibro MVP, sta tornando indietro dalla prima partita del Super Bowl, che ha bisogno di solo 30 iarde per essere arrestato da Terrell Davis per la maggior parte dei cortili affrettati della stagione, compresi i playoff. Vantano anche la difesa n. 1 nel calcio.

La loro speranza è che le nuove aggiunte insieme alle lezioni ottenute dalla prima volta le metteranno in cima.

“Devi essere in grado di finire”, ha detto Hurts, “e ci concentreremo molto, una grande settimana di preparativi questa settimana e metteremo tutto insieme.”