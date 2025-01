Eagles fornisce l’aggiornamento dello stato di Brandon Graham

Philadelphia Eagles proverà a svolgere un compito apparentemente impossibile – battere i gestori dinastici di Kansas City – quando li combatterà nel Super Bowl Lix.

Sarà una nuova partita per il Super Bowl di due anni fa, quando Eagles ha fatto saltare un vantaggio di 10 punti e perso negli ultimi secondi.

Lo stato della fine difensiva di Eagles Brandon Graham, che è uscito per due mesi a causa di un muscolo di tricipite strappato, è stato in aria, ma è stato un partecipante limitato in pratica, secondo ESPN Insider Adam Schafter.

Brandon Graham si è comportato come un partecipante limitato alla pratica di oggi. pic.twitter.com/gfv9wby9qk – Adam Scha dopo (@adamscha dopo) 30 gennaio 2025

Aprendo la sua finestra di allenamento, Eagles gli ha dato la possibilità di essere disponibile per il grande gioco.

Gli Eagles hanno aperto la finestra di pratica per de Brandon Graham, dandogli la possibilità di giocare potenzialmente nel Super Bowl. pic.twitter.com/pjv26qnvyj – Adam Scha dopo (@adamscha dopo) 30 gennaio 2025

Graham ha giocato tutta la sua carriera nella NFL di 15 stagioni per Eagles, ed è meglio ricordato per il suo sacco a strisce su Tom Brady in ritardo nel Super Bowl Lii, che ha aiutato la squadra a mantenere il comando e vincere Vince Lombardi Trophy.

Il suo numero è caduto da quando ha strappato le sue Achille nel 2021, ma è ancora visto come una parte importante della difesa della squadra, che è stata dinamite per tutta la stagione, in particolare sul tratto nonostante sia senza Graham.

Se è in grado di giocare, lui e il resto della difesa degli Eagles dovranno attaccare in modo aggressivo il quarterback dei capi Patrick Mahomes, che non ha lanciato un intercettazione dalla settimana 11 contro Buffalo Bills, l’unica volta che i Chiefs hanno perso in questa stagione, mentre giocava ai clienti abituali .

Kansas City insegue un terzo campionato Super Bowl senza precedenti ed è un po ‘preferito in questo gioco.

