Eagles ‘Lane Johnson: “Non mi ritiro dopo” Super Bowl lix

Philadelphia Eagles Right Tackle Lane Johnson ha 35 anni all’inizio della stagione NFL del 2025. Il Super Bowl LIX (9 febbraio alle 18:30 potrebbe essere la sua ultima partita?

Nessuna possibilità, secondo Johnson.

“Non ho davvero pensione dopo questa partita, vincere o perdere”, Johnson ha detto sabato. “Suonerò sicuramente l’anno prossimo. Ecco come lo prendi – penso che quando ti alzi – un anno alla volta. Ma fisicamente mi sento molto meglio di quanto non abbia mai avuto un paio di anni.

Johnson, il doppio All-Pro e sei volte Pro Bowler, è stata la principale battaglia corretta di Filadelfia dalla sua stagione 2013. Il Super Bowl Lix segna il terzo Super Bowl che ha lanciato per Eagles, Super Bowl LII e Super Bowl LVII sono altri due.

Johnson è al sesto posto tra le battaglie offensive in questa stagione nel blocco passaporti (88,1), settimo nella classe totale (85,4) e dodicesimo in Fun Block (80,0), secondo Pro Football Focus.

Philadelphia Eagles Tush può spingere la difesa delle teste di Kansas City?

Due anni fa, Johnson e Eagles hanno perso la testa di Patrick Mahomes e Kansas City al Super Bowl LVII, soffiando 24-14 metà e perdendo 38-35. Sono vendetta la prossima settimana.

“Non abbiamo fermato ciò che abbiamo iniziato un paio di anni fa”, ha detto Johnson. “Abbiamo una grande possibilità di andare a giocare bene e fare qualcosa di speciale. È nella nostra mente, ma per me non provo davvero a mettermi al passo con i suoi sentimenti. Lo vedo solo in un certo senso e dobbiamo trovare un modo per toglierlo di mezzo. “

In termini di battaglia sul lato della palla di Johnson, i crimini di Filadelfia erano in media di 187,9 cantiere navale di passaggio (29 nella NFL), 179,3 cortili d’assalto (secondo), 367,2 Shipyards (ottavo) e 27,2 punti (settimo) per la stagione regolare. Eagles affronta la difesa dei maestri, che ha consegnato 218,8 yard di passaggio (18), 101,8 cortili d’assalto (ottavo), un totale di 320,6 dock (nono) e 19,2 punti (quarto) per partita nella stagione regolare.

Se le aquile prevalgano, fermerebbero l’offerta dei maestri di diventare la prima squadra nelle tre pause nelle stagioni del Super Bowl.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamenteSinistra

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox National Football League Philadelphia Eagles Kansas City Mains

consigliabile

TCU WR Jack Bech, ispirato alla memoria di suo fratello, inseguendo i sogni della NFL in Senior Bowl

Quali sono i soprannomi per i primi 100 atleti di tutti i tempi?

Come guardare il 2025 NFL Pro Bowl: Skill Challenge, Game, Dates, Programma





AJ Brown di Eagles si sentiva come un “attore pagato” nella perdita di LVII del Super Bowl

Saqo Barkley, Jayden Daniels Top “NFL on Fox Podcast” Awards

2025 NFL Coaching/GM Tracker: Bears Pay Eric Bieniemy RB Coach





Spazi del Super Bowl, date 2025, 2026, 2027, 2028

2025 Show a metà tempo del Super Bowl: chi deve esibirsi, tempo, aggiungere

Ryan Day, capo allenatore dello stato dell’Ohio, lascia la porta aperta per il coaching nella NFL