Eagles Saquo Barkley dice che molti giganti erano “molto felici” ha vinto Super Bowlin

Saquo Barkley è entrato a far parte della squadra di New York Giants, che ha inviato due perdite di cifre in cinque stagioni nel 2018-23 e ha vinto il Super Bowl LIX nella sua prima stagione con Philadelphia Eagles.

Sebbene il rapporto sia stato che Barkley sia un miserabile giganti che ha deciso di essere in risposta al suo accordo di tre anni, $ 37,8 milioni con Eagles, che è stato presentato con “Hard Knocks: Offsease With New York Giants”. Superstar ha espresso come è più del contrario.

“Quella clip (i giganti che si spostano da Barkle) non mostrano davvero le mie relazioni che ho con quell’organizzazione da Top Down. Sono persone che mi hanno portato dentro. Dopo la partita, così tanti ragazzi e persone che l’organizzazione mi ha raggiunto ed era molto Contento” Disse Barkley Martedì, “The Tonight Show con Jimmy Fallon”. “Uno del mio compleanno e vedermi tenere quel trofeo Lombardi verso l’alto perché conoscono il duro lavoro che ho messo.

“Quella clip è stata prima, e sono felice di essere un’aquila. Lo guardo come Marshall Faulk – uno dei miei dorsi preferiti – ha chiamato Colts, ma è ricordato come un ricordo della RAM. Ora cerco di ricordare l’aquila. “

Barkley, che era 28 nel Super Bowl domenica, era una stagione storica con le Eagles del 2024.

Si precipita 2 005 iarde e 13 tocchi di 5,8 iarde verso il trasporto durante la stagione regolare, è diventato solo nono giocatore NFL Storia oscurando 2000 iarde in una stagione. Ha quindi portato di corsa 499 yard e cinque tocchi con 5,5 yard verso il vettore nelle quattro partite post -season di Filadelfia. Tre di questi punti sono andati almeno 60 iarde.

Philadelphia Eagles è stata istituita in una dinastia?

Barkley si precipitò a soli 57 yard nel Super Bowl, il suo secondo segno più basso della sua stagione. Ha ammesso di aver anche avuto 40 cantieri navali e Filadelfia ha ancora abbassato 40 punti per i Master.

Barkley si è precipitato a 255 iarde a settimana con 12 vittorie RAMIl nono dock più affrettato nella storia della NFL. Ha quindi portato di corsa 205 yard contro Rams nel round della divisione NFC, che è il quinto dock più affrettato nella partita della storia della lega. Tutto sommato, Barkley ha stabilito un record NFL con un cantiere d’assalto combinato 2.504 (stagione regolare più dopo la stagione) in una stagione.

Durante le loro sei stagione con i Giganti che lo hanno selezionato nella NFL 2018 della NFL nella selezione di n. 2, Barkley ha portato a 1000 iarde più di tre volte, due stagioni 10 più urgenti, 91 ricevimenti nella sua campagna per principianti 2018 e 2018. I Giganti fecero i playoff solo una volta con Barkley, nel 2022, quando perse contro Kotk in un tour della divisione.

Barkley ha lasciato 24 partite a causa di un infortunio nel 2018-23, ma è ancora quarto nella storia dei giganti con 5.211 cantieri navali in corsa e legato con un sesto tocco urgente.

L’unica volta All-Pro e il tre volte bowler, Barkley hanno aiutato Eagles a superare un altro Super Bowl nella storia del franchising, il secondo nella stagione 2017.

