Eagles Saquon Barkley pode fazer mais história com outra corrida longa, desta vez no Super Bowl de 2025

A jogada mais emocionante no futebol neste momento é o Saquon Barkley Home Run, e pode ser a diferença este ano Super Bowl.

Você pensaria que entrar em um jogo contra Patrick Mahomes que ficaríamos mais intrigados com seu canhão por um braço, mas Barkley realmente tem nove corridas mais tempo do que o passe mais longo em Mohamses (54 jardas) este ano, traindo um recorde da NFL Seven Seven Ofensivo ofensivo de sete touchdowns de mais de 60 jardas.

TD mais ofensivo de mais de 60 jardas em uma temporada – NFL História (incluindo playoffs)

Saquon Barkley (2024) 7 Jerry Rice (1988) 6 Jim Brown (1963) 6 Elroy “pernas loucas pernas” Hirsch (1951) 6

Se você incluir todos os touchdowns, Barkley está empatado com Devin Hester (2007) pela maior quantidade de 60 jardas de touchdowns de qualquer tipo em uma temporada. Você deve se lembrar de como Hester abriu um Super Bowl há quase duas décadas:

Barkley fez uma chamada em casa na primeira jogada dos Eagles no domingo, então não perca o início deste jogo.

Barkley tem três corridas de touchdown de mais de 60 jardas apenas nos últimos dois jogos. Isso é mais do que Walter Payton em toda a sua carreira (ele teve dois em 199 jogos). É tantos como Thurman Thomas, Edgerrin James e Eric Dickerson tiveram em suas corridas combinadas, temporada regular ou playoffs.

Outro Homer de Rush seria precedido. Ele está procurando se tornar o primeiro jogador da história da NFL com uma corrida de touchdown de mais de 60 jardas em três jogos consecutivos, temporada regular ou playoffs.

Será uma tarefa difícil levando em consideração que houve apenas duas corridas de touchdown desse comprimento na história do Super Bowl (de Marcus Allen e Willie Parker).

Os Chiefs nunca permitiram uma corrida de touchdown de mais de 60 jardas na história da pós -temporada e a corrida mais longa que eles permitiram nos playoffs desde 2018 são 33 jardas para James Cook, no domingo passado. A corrida mais longa que eles permitiram no Super Bowl no ano passado com Christian McCaffrey foi de 11 jardas.

No entanto, se alguém puder fazê -lo, é Barkley. Possui 41 % (sete dos 17) das corridas de touchdown de 60 yard da liga este ano.

Os touchdowns mais longos de Rush nesta temporada (incluindo playoffs)

Estou interessado em ver se Barkley pode fazer outro disco na próxima semana e como sua bola em casa também terá um impacto nos livros. Há um acessório para sua carreira mais longa no Super Bowl em Fanduel, 24,5 jardas.

Ele tem uma corrida de 25 anos em 10 de seus 19 jogos este ano, mas considera que os Chiefs permitiram apenas uma corrida de 25 anos para um corredor em dois de seus últimos 20 jogos nos playoffs.