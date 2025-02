Philadelphia Eagles ha persino sorpreso e scioccato molte persone non solo battendo i capi di Kansas City nel Super Bowl LIX, ma anche mettendo in imbarazzo.

Eagles è saltato fuori in vantaggio per 34-0 nel terzo trimestre, lasciando il quarterback dei capi Patrick Mahomes sfaldati come se non fosse stato per molto tempo, e il risultato finale del 40-22 non racconta la storia di quanto male abbiano sconfitto il Kansas Città.

Sulla scia, gli Eagles hanno anche creato alcuni numeri impressionanti in un’altra area.

“Secondo i fanatici, Eagles ha stabilito un record per la vendita di merci di un campione del Super Bowl nelle prime 24 ore dopo una clinica del titolo. Eagles è anche il campione migliore dei fanatici in tutti gli sport nelle prime 24 ore dopo il campionato “, ha scritto Tim McManus di ESPN a X.

La maggior parte delle persone si aspettava che questo Super Bowl fosse una competizione stretta e combattuta, e i capi che arrivarono quando i due padroni di difesa erano preferiti da un margine molto piccolo.

Ma la difesa degli Eagles era in grado di molestare i mahomi in due intercettazioni e sei sacchi nonostante fosse appena precipitato a quattro uomini.

Offensivamente, il quarterback di Eagles Jalen Hurts ha posto il dubbio sul fatto che potesse vincere una grande partita con il braccio finendo 17 di 22 tentativi di passaggio di 221 yard e due touchdown, aggiungendo un altro touchdown sulla Terra.

Filadelfia è stata in grado di vincere facilmente, anche se è stata tenuta una stagione da secoli, un modesto 57 iarde di 25 tentativi a 25 tentativi di 25 tentativi a 25 tentativi a 25 tentativi a 25 tentativi.

I loro fan continueranno a festeggiare per un po ‘, ma non troppo a lungo, gli Eagles dovranno ricominciare da capo iniziando la loro ricerca di trofei di Vince Lombardi back-to-back.

