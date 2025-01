Eagles Sirianni ‘decisamente OK’ con le letture di Brown durante le partite

FILADELFIA – Martedì l’allenatore degli Eagles Nick Sirianni ha offerto una forte difesa di AJ Brown, dicendo che è “decisamente bene” per il ricevitore della stella leggere un libro a bordo campo durante una partita, respingendo coloro che hanno speculato su cosa ci fosse dietro la decisione di Brown. azione.

Martedì sono arrivate le dichiarazioni di Sirianni durante un’apparizione radiofonica su 94.1 WIP dopo che Brown ha acceso la conversazione leggendo “Inner Excellence” di Jim Murphy in panchina durante la vittoria wild card degli Eagles sui Green Bay Packers domenica.

“Alcuni ragazzi pregano nel mezzo, altri mediano nel mezzo. AJ legge nel mezzo. Qualunque cosa questi ragazzi debbano fare per mettere la loro mente in un posto dove possano suonare con grande dettaglio e grande sforzo, li incoraggio pienamente a farlo. ” Ha detto Sirianni.

Brown ha avuto una presa su tre bersagli nel gioco, portando a chiedersi se stesse agendo per frustrazione.

“Non facciamo alcuna ricerca e arriviamo alla conclusione: ‘Oh, deve essere infelice.’ Penso che sia pigro”, ha aggiunto Sirianni. “Tutti devono capire perché lo sta facendo prima di inseguire quell’uomo. Perché quell’uomo, AJ Brown, è un grande, grande, grande uomo. L’uomo AJ Brown è il miglior ricevitore – e lo dirò .” senza dubbio: il miglior ricevitore che questa città abbia mai visto… È difficile per me guardare la gente che lo insegue senza veramente capire chi è quel ragazzo e cosa sta facendo.”

Brown ha spiegato che porta il libro ad ogni partita e lo legge perché ci sono passaggi che gli danno un senso di calma. E no, non l’ha letto perché era infelice.

“Non ero affatto frustrato. Ho pensato che fosse quello che probabilmente avete pensato tutti”, ha detto Brown domenica. “Perché pensi sempre che io sia frustrato? Merda. Mi piace leggere.”

Brown è passato ai social media per spiegare ulteriormente perché leggere durante i giochi funziona per lui. “Lo uso per ritrovare la concentrazione e concentrarmi nonostante ciò che può accadere, nel bene o nel male, nel gioco,” ha scritto a X. “Le persone tendono a creare polemiche quando non conoscono la verità.”

Tutta l’attenzione è stata molto positiva per le vendite di libri. “Inner Excellence” ha preso il primo posto nella classifica delle tendenze di Amazon dopo essersi precedentemente classificato al numero 523.497.