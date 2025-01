Eagles Star diventa virale per aver guidato un’auto da $ 30.000

I Philadelphia Eagles e AJ Brown sono entrati nel turno di divisione con l’obiettivo di raggiungere l’NFC Championship Game, una fase che non vedevano dal 2022.

Mentre si preparavano ad affrontare i Los Angeles Rams, l’impatto di Brown è rimasto significativo nonostante un leggero calo nelle sue statistiche in questa stagione.

Riconoscendo il suo status d’élite tra i ricevitori della NFL, gli Eagles gli hanno assicurato una sostanziosa estensione di tre anni da 96 milioni di dollari a partire dal 2024.

Ma non è stata la prestazione di Brown sul campo ad attirare l’attenzione di tutti prima della partita dei Rams: è stata la sua scelta del mezzo di trasporto.

Invece di arrivare al Lincoln Financial Field a bordo di un appariscente veicolo di lusso, il destinatario della stella è arrivato con una modesta Honda, del valore stimato di circa $ 30.000.

La vista di Brown che esce dalla sua umile camminata è diventata rapidamente una sensazione sui social media, con il video che ha raccolto oltre 3,1 milioni di visualizzazioni.

I fan non hanno potuto fare a meno di lodare l’approccio concreto di Brown.

“AJ Brown arrivare su una Honda da 30.000 dollari dimostra che non devi abbassarti per diventare una leggenda. Un ricevitore da 100 milioni di dollari che lo mantiene umile: è una vibrazione. Non c’è da stupirsi che stia diventando virale!” ha commentato un fan.