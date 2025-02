Eagles Super Bowl 2025 Lesões: Jalen Carter, Devonta Smith, bom ir; Atualização de Brandon Graham

O campeão da NFC, Philadelphia Eagles, é tão saudável quanto uma equipe que durou até o Super Bowl poderia ser.

Aqui está o seu mais recente relatório de lesões do Super Bowl antes do grande jogo contra o Kansas City Chiefs, além de um resumo de lesões notáveis.

* Não especificado significa que o jogador será ativo e capaz de jogar no LIX do Super Bowl

O ataque defensivo dos Eagles Jalen Carter (doença), que lidera a pós -temporada de 2024 em pressões do marechal de campo (20), completamente praticada na sexta -feira e é bom ir para o LIX do Super Bowl, pois não tem um estado de jogo . Sua capacidade de redação de jogos pode ser a diferença no resultado do jogo. Carter selou a vitória da rodada divisional da NFC dos Eagles com um terceiro saco do marechal dos Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, antes de pressioná -lo em uma liberação errante na sala abaixo.

O Philadelphia Center, Cam Jurgens (atrás), praticou completamente na sexta -feira, e também estará pronto para o domingo, depois de combater uma lesão nas costas que o fez perder partes da vitória do jogo do campeonato da NFC da NFC dos Eagles contra os comandantes de Washington. As águias deixaram o guardião Landon Dickerson (joelho) também era um participante de prática completa e jogará. O receptor aberto Devonta Smith (isquiotibiais) foi limitado na sexta -feira, mas ele também jogará. O apoiador Zack Baun (virilha) e a asa fechada Dallas Goedert (tornozelo) foram participantes completos e estarão no campo.

A parte mais intrigante desta lista de lesões é que a ala defensiva do Eagles Brandon Graham (cotovelo) é questionável. Ele está na reserva ferida desde a semana 12 com uma lágrima de bíceps, mas o ex -campeão do Pro Bowler e o Super Bowl tem a oportunidade de se adaptar ao que pode ser o último jogo de sua carreira de 15 anos, tudo com a Filadélfia . Os Eagles têm até as 15h do CT no sábado para ativar Graham da IR e na lista ativa para serem elegíveis para jogar no domingo.