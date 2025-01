East Bengal empata com o atacante venezuelano Richard Celis até o final da temporada ISL 2024-25

East Bengal está classificado em 11º lugar na tabela ISL 2024-25.

East Bengal FC anunciou a contratação do internacional venezuelano Richard Celis para o restante da atual temporada da Super League Indiana (ISL). O versátil atacante, que pode atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como centroavante, chega da Academia Venezuelana Puerto Cabello, onde jogou pela última vez em outubro de 2024.

Dando as boas-vindas à nova contratação, Vibhash Vardhan Agarwal, do Emami Group, expressou otimismo sobre o impacto de Celis na equipe. “Estamos felizes em receber Richard na equipe. Esperamos que o seu talento e capacidade de golo fortaleçam o nosso ataque e nos ajudem a atingir os nossos objectivos à medida que nos aproximamos da parte final da temporada”, disse Agarwal.

O técnico do East Bengal, Oscar Bruzón, expressou sentimentos semelhantes e enfatizou o alinhamento de Celis com os valores do clube. “Esperamos que o talento, as habilidades, o comprometimento e a determinação de Richard incorporem o espírito de Bengala Oriental. Esperamos que tenha um impacto significativo à medida que buscamos o sucesso imediato”, disse Bruzón.

Breve carreira de Richard Celis

O atacante Richard Celis, de 28 anos, traz muita experiência para o clube de Calcutá. Ao longo de uma carreira de uma década, Celis jogou nos principais clubes da Venezuela, incluindo Atlético Venezuela, Deportivo JBL, Caracas FC e Academia Puerto Cabello.

Ele também jogou no exterior pelo Millonarios FC da Colômbia e pelo FK Senica da Eslováquia. Celis possui um recorde impressionante de mais de 250 partidas por clubes de futebol de alto nível, marcando gols cruciais em ligas nacionais e torneios de prestígio como a Copa Libertadores.

No cenário internacional, Richard Celis representa a Venezuela desde 2021. Estreou nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai e depois participou da Copa América, incluindo uma partida da fase de grupos contra o Brasil. Sua experiência com a seleção nacional destaca ainda mais suas credenciais como atacante confiável.

Refletindo sobre sua mudança para o futebol indiano, Celis compartilhou seu entusiasmo por este novo capítulo em sua carreira. “Estou muito feliz por ingressar no East Bengal, um clube com uma história tão rica e torcedores apaixonados. Este é um novo desafio para mim e espero contribuir para o sucesso da equipe. Alegria, Bengala Oriental!

A contratação de Richard Celis acrescenta poder de fogo à equipa de ataque do East Bengal FC, numa altura em que o clube se esforça para terminar a temporada em força e escapar à metade inferior. Atualmente está na 11ª posição, com quatro vitórias, dois empates e oito derrotas em 14 partidas. Seu registro será finalizado assim que os processos regulatórios forem concluídos.

