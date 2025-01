Eastern Michigan Eagles x Ohio Bobcats: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

O leste de Michigan superou um déficit inicial para recuperar a liderança neste. Eles têm um pouco de segurança, já que atualmente lideram Ohio por 50-35.

O Eastern Michigan entrou em jogo com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Ohio Bobcats @ Eastern Michigan Eagles

Registros atuais: Ohio 10-7, Leste de Michigan 8-9

Como assistir

O que saber

Ohio está 8-2 contra o leste de Michigan desde fevereiro de 2017, e eles terão a chance de ampliar esse sucesso na terça-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha da América Central às 18h30 horário do leste dos EUA no George Gervin GameAbove Center. Apesar de estarem de fora, os Bobcats buscam uma vantagem de 8,5 pontos na diferença.

Ohio provavelmente entra na disputa com rancor, considerando que Akron acabou de encerrar a seqüência de seis vitórias consecutivas do time na sexta-feira. Eles levaram uma rebatida de 92-80 na coluna de derrotas nas mãos dos Zips.

Shereef Mitchell fez um bom esforço para o lado perdedor, fazendo 9 de 16 a caminho de 27 pontos, mais cinco rebotes e duas roubadas de bola.

Embora tenha perdido, Ohio quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 16 rebotes ofensivos. Estes são os rebotes mais ofensivos registrados desde março de 2024.

Enquanto isso, o Eastern Michigan não se saiu bem contra o Bowling Green recentemente (eles estavam 1-9 nas últimas dez partidas), mas não deixaram o passado atrapalhar no sábado. O leste de Michigan venceu o Bowling Green por um placar de 68-62. A vitória foi um alívio muito necessário para os Eagles, pois marcou o fim de uma seqüência de três derrotas consecutivas.

O leste de Michigan contou com os esforços de Arne Osojnik, que acertou 4 de 5 em profundidade e fez um duplo-duplo com 16 pontos e 11 rebotes, e Jalen Terry, que fez 13 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Osojnik teve alguns problemas para se equilibrar contra o Central Michigan na terça-feira, então este foi um passo na direção certa.

A derrota de Ohio caiu para 10-7. Quanto ao Leste de Michigan, sua vitória encerrou uma seca de quatro jogos fora de casa e os colocou em 8-9.

Ohio superou o leste de Michigan em seu encontro anterior, em janeiro de 2024, por uma pontuação de 85-67. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Ohio, já que desta vez o time não terá o benefício de jogar em casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Ohio é um grande favorito de 8,5 pontos contra o leste de Michigan, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com um spread de 8,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 152,5 pontos.

História da série

Ohio venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Eastern Michigan.