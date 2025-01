‘Eat w’ – ‘è stato dolore ovunque’: i principali momenti virali di Jameis Winston

Nel 2015, il mondo della NFL è stato benedetto con la presenza di Jameis Winston perché i bucanieri di Tampa Bay sono stati selezionati come difensore con la scelta numero uno.

Winston, un’ex birra professionistica che ha superato i 4.000 yard di passaggio in tre stagioni, fa parte della copertura del Super Bowl Lix del Super Bowl di Fox Sports (9 febbraio, ET FOX e FOX Sports App), portando la sua personalità web web per tutta la settimana come corrispondente .

Winston ha prodotto i suoi bucanieri di carriera NFL a 10 anni (2015-19), New Orleans Saints (2020-23) e Cleveland Browns (2024) e Cleveland Browns (2024).

Ecco alcuni del suono più memorabile e virale di Winston.

“Nella fede non confusa. Ultimate Faith.” – 2024

Prima di iniziare la prima NFL in due anni, Winston ha dato un’idea del suo stato d’animo, ripetendo la convinzione e il messaggio del messaggio a Dio.

Ricorda solo quello che ha detto Eminem! – 2024

In effetti, Winston ha guidato Browns come sorpresa, la vittoria 29-24 sui corvi del North Killer-Baltimore dell’AFC dopo l’intervista sopra, colpendo un grande ricevitore Cedric Tillman che andava, con un punto di touch di 38 yard per i restanti 59 secondi. Winston ha avuto uno dei migliori giochi della sua carriera, lanciando 334 yard e tre tocchi, zero rapimenti, inviando 115,3 passanti e il 65,9 per cento del suo passaporto.

Dopo la partita, Winston ha spiegato come Eminem abbia ispirato la sua esibizione.

Shop – 2022

Winston ha giocato a calcio per tutta la vita, ma il quarterback ha finalmente notato ciò che il suo La vera passione è Nel 2022.

“Mi ha appena detto di prepararmi” – 2021

Durante la settimana 1, dopo una vittoria per 38-3 sui Green Bay Packers, Winston ha lanciato cinque tocchi, il quarterback ha rivelato il consiglio pionieristico che il suo allenatore gli ha dato durante la settimana.

“Eat Aw” – 2017, 2020

Ognuno ha le proprie abitudini alimentari. Winston? Preferisce “Eat W” nei giochi di calcio – in una mente motivante.

A volte non ha funzionato. In effetti, il più noto “Eat a W” è arrivato prima della sconfitta per 30-10 bucanieri nel 2017.

Altre volte, sarà o sarà vinto quando Winston si insinua dietro Drew Brees dopo una vittoria santa 38-3 nel 2020.

Lezione di anatomia – 2022

Il corpo umano è complicato e impegnativo da capire. Fortunatamente, Jameis è qui per spiegare come funziona.

“Solo dolore … era dolore ovunque.” – 2022

I santi hanno preso gli Atlanta Falcons 26-10 con 12:41 rimanenti durante la settimana in 1 partita. Winston ha quindi portato a una vittoria di ritorno a New Orleans, che è stata enfatizzata da un paio di emissioni di contatto al destinatario diffuso Michael Thomas e contribuendo a portarlo nel campo di Wil Lutz, che ha combinato il via libera e una possibile vittoria di gioco, 51 yard Field Target 19 secondi rimasti.

Il defunto Winston del gioco sembrava essere una sciocchezza, ma ha giocato attraverso il dolore. Ci si può solo chiedersi: “Dov’era il dolore, Jamis?”

In poche parole, era “ovunque”.

“Il cavallo è pronto per la battaglia” – 2024

Prima delle 12 partite di Cleveland contro i Pittsburgh Steelers, Winston ha rilasciato un’intervista leggendaria, spiegando che era pronto a rotolare e giocare con gratitudine in condizioni di neve – con un enorme sorriso sul viso.

Sorpresa, sorpresa, Lumi si è riversato nella seconda metà e Winston ha aiutato Browns a ottenere una vittoria scioccata nella sua casa. Winston ha concluso la vittoria in casa 24-19 a 219 di passaggio al cantiere, mentre ha eseguito il 66,7% del suo passaporto, si è precipitato a 2 corti del quarto e 2 e conduce Browns al TD di viaggio negli ultimi momenti.

Jameis Winston è davvero uno.

