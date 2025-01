Ecco chi prevede la simulazione College Football 25 giocherà nella finale CFP

Siamo molto vicini a scoprire chi giocherà per il titolo dei College Football Playoff nel primo torneo a 12 squadre. La prima semifinale è giovedì quando i Penn State Nittany Lions affronteranno i Notre Dame Fighting Irish all’Orange Bowl. L’altra semifinale, e senza dubbio uno degli incontri più attesi dell’intera stagione, si svolgerà venerdì al Cotton Bowl tra Ohio State Buckeyes e Texas Longhorns.

Prima che inizi la vera eccitazione, abbiamo la possibilità di vedere quali potrebbero essere i risultati con due simulazioni. EA Sports College Football25.

Penn State vs. Notre Dame

Nella prima partita tra Penn State e Notre Dame, giovedì i Fighting Irish sono favoriti di soli 1,5 punti. Lo spread basso, segnale che la partita è vicina, era molto preciso secondo il videogioco. La simulazione prevedeva i tempi supplementari e Notre Dame si è ripresa per una vittoria per 31-24 ai tempi supplementari.

I gol nel gioco hanno favorito presto i Fighting Irish. Il quarterback Riley Leonard si è connesso con la stella del running back Jeremiyah Love su un passaggio di touchdown da 23 yard per dare allo storico programma un vantaggio di 7-0 contro un nemico dei Big Ten.

Tuttavia, Penn State ha risposto rapidamente. Il quarterback Drew Allar colpì il ricevitore largo Julian Fleming per un touchdown di 10 yard poco meno di quattro minuti dopo.

Notre Dame combatte irlandesi vs. Penn State Nittany Lions | Ciotola arancione 2025 | Football universitario 25 sim

La partita sarebbe stata un avanti e indietro e le squadre erano in pareggio 14-14 all’intervallo. Penn State era in vantaggio per 24-21 negli ultimi secondi del quarto quarto fino a quando il kicker di Notre Dame Mitch Jeter pareggiava il punteggio sul 24-24, mandando la partita ai tempi supplementari.

Durante i tempi supplementari, Love si è precipitato in end zone dalla linea di 1 yard per portare l’Irlanda sul 31–24. Hanno resistito alla vittoria dopo che Penn State non è riuscita a segnare sul possesso palla.

Leonard, che aveva 268 yard di passaggio e due touchdown, era il giocatore della partita. Dietro i suoi sforzi, gli irlandesi hanno timbrato il biglietto per la partita di campionato.

Vincitore: Notre Dame

Stato dell’Ohio contro Texas

In Gara 2, i Buckeyes hanno una fiducia più significativa alle spalle e sono entrati giovedì come favoriti per 6 punti. Di EA Sports College Calcio 25, Ryan Day e Ohio State copriranno lo spread e giocheranno nella partita di campionato per la prima volta dalla stagione 2020. Il videogioco prevede una vittoria per 24-14 per i Buckeyes.

Il punteggio della partita è iniziato nel primo quarto quando il quarterback Will Howard ha trovato il fenomeno della matricola Jeremiah Smith su un passaggio da 43 yard per portare Ohio State sul 7-0. Il Texas è presto salito sul tabellone nel secondo quarto con la partita in parità. Quel pareggio 7-7 si sarebbe rivelato l’ultima volta che i Longhorns non erano rimasti in svantaggio quando i Buckeyes avevano calciato un canestro prima che il primo tempo finisse con un parziale di 10-7.

Ohio State Buckeyes vs. Texas Longhorns | Ciotola in cotone 2025 | Simulazione di College Football 25

Hanno aggiunto altri due touchdown prima che il Texas segnasse di nuovo, dando loro una sudata copertura di 10 punti e la vittoria. Howard è stato nominato Giocatore del Gioco e ha passato per 258 yard e tre touchdown.

La prestazione di Howard li vide affrontare i Fighting Irish per il campionato il 20 gennaio.

Vincitore: Stato dell’Ohio

Naturalmente, questo è solo un videogioco, quindi non c’è alcuna garanzia che ciò accada, ma è sempre divertente vedere cosa può fare la simulazione!

Divertiti con i giochi (veri)!

