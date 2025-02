Con il Super Bowl a pochi giorni di distanza, Madden è tornato con la sua applicazione annuale del Super Bowl SIM, prevedendo l’evento di Philadelphia Eagles per vincere Kansas City Masters al 23-21 Super Bowl LIX.

Il gioco è iniziato con l’app Saquo Barkley con la sua incredibile capacità di suonare per ottenere il primo tocco. Kansas City ha risposto a Travis Kelce con Patrick Mahomes, ma il rapimento di CJ Gardner-Johnson ha contribuito a mantenere il gioco vicino al primo tempo.

Dopo che i Masters hanno portato a un mezzo tempo 14-10, gli Eagles si sono trasferiti nel terzo trimestre con le emissioni di Touch di Jalen ad AJ Brown. Lo stand difensivo più importante sulla linea di Eagles Late Eagles del gioco, in particolare Jalen Carter, ha impedito a Masters di segnare sulla quarta discesa.

Nel quarto trimestre, Mahomes ha portato a contattare il maggiore, ma gli Eagles hanno risposto con l’obiettivo di campo per ottenere il comando. Il gioco è arrivato al thread quando l’unità finale dei Chiefs si è conclusa con una vernice da campo tagliata, sigillando la vittoria delle Eagles.

Hurts si chiamava l’incredibile gioco del Super Bowl Lix MVP che andava avanti e indietro tra due yoggernaut.

I nuovi fan della NFL di Madden quest’anno sono stati in grado di votare per il risultato del gioco. I Masters hanno ricevuto il maggior numero di voti per vincere un punteggio di 30-27.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente.