Elden Ring Nighttreign, possivelmente para obter um novo conteúdo de DLC para o quarto trimestre de 2025

Fromoftware que nos alimenta!

Elden Ring Nighttreign está revolucionando o gênero de almas com uma virada cooperativa de Battle Royale, oferecendo uma experiência única, preservando o desafio do jogo de software.

Mas há mais no horizonte de acordo com a PG Gamer, que relatou que a Fromoftware pode estar esperando o DLC pelo quarto trimestre de 2025. Veremos mais detalhes neste artigo.

DLC a caminho

Elden Ring Nighttreign está oficialmente agendado para o seu lançamento em 30 de maio de 2025. No entanto, já recebemos informações sobre o próximo DLC.

A lista de vapor sugeriu inicialmente “personagens e chefes adicionais, mas foi modificado em breve para confirmar que” DLC adicional “estará disponível para o quarto trimestre de 2025.

Isso sugere que a Framsoftware espera apoiar este jogo com um novo conteúdo no futuro, embora este não seja um jogo de serviço ao vivo. Pelo menos, agora existe uma boa possibilidade de ter um novo conteúdo no mundo de Elden Ring.

Leia também: Tides of Annihilation Novo jogo revelado pela Eclipse Glow Games

Elden Ring Nighttreign Review após o teste de rede

NightTreign coloca a cabeça para a fórmula do Souls combinando componentes dos gêneros Roguelike e Battle Royale. Essa fusão pode parecer um modey com multiplayer, mas é claro que a FromSoftware criou uma aventura noturna que os fãs vão gostar.

Enquanto enfrenta, a luta pode usar alguma melhoria para uma experiência mais perfeita. A introdução de uma ferramenta de comunicação confiável melhoraria significativamente o trabalho em equipe e a estratégia.

Não sei sobre o PC, mas no PS5 houve alguns problemas e erros técnicos durante o teste de rede. Isso é muito comum, mas, além disso, o jogo foi muito suave. Se compararmos o nível de dificuldade, o Mini Boss se sentirá muito fácil de lutar, mas o jogo real começa com os líderes noturnos reais e os principais chefes.

O nivelamento parece muito fácil no anel Elden NightTreign, pois é simplificado mais com base na classe que seleciona. Depois de coletar várias runas, viajar para uma graça nas proximidades e simplesmente pressionar o botão para aumentar automaticamente suas estatísticas. Pode subir rapidamente no início, mas à medida que avança, o processo diminui.

Em geral, o jogo parece muito bom e brincar com seus amigos só aumentará seu nível de diversão mais para Elden Ring NightTreign.

Para obter mais atualizações, siga Khel agora jogando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.