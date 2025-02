Ele diz que o chefe do Manchester City Pep Guardiola zombou do Liverpool "Nós pegamos todos os registros …"

Pep Guardiola montou os líderes da Premier League Liverpool em conexão com a falta de uma partida recorde da passarela de 100 pontos no Manchester City. O lado perturbador de Guardiola termina 16 pontos atrás do Liverpool depois que sua oferta para o quinto outra coroa inglesa caiu de uma maneira incrível. O Liverpool tem sete pontos com o pano de fundo do segundo arsenal quando eles perseguem o 20º título que seria igual ao recorde do Manchester United. Mas mesmo que o povo de Arne slot garantisse o troféu, eles não podem agora ajustar o número recorde de pontos quando o City venceu o primeiro dos seis títulos de Guardiola em 2017-18.

Respondendo às críticas à dinastia da cidade na cidade após uma derrota em casa por 3-2 com o Real Madrid na rodada na primeira partida da Liga dos Campeões, Guardiola se mudou para o Liverpool.

“Tomamos todos os recordes na Inglaterra. Quem faria 100 pontos no futebol contemporâneo agora? Estou esperando “, disse Guardiola a jornalistas na sexta -feira.

“Ou quatro seguidas? Estou esperando – com clubes como Bournemouth, Fulham e Wolves, que você deve tocar.

“Padrões, ditamos. Você já viu o Liverpool nesta temporada? Eles não podem mais fazer 100 pontos – 99, mas não 100 “.

Embora o Liverpool não possa exceder a marca recorde da cidade, Guardiola assume que sua equipe durou atrás de seus rivais nesta temporada.

“Eu perguntei” Gundo “ontem (Ilkay Gundogan):” Dois anos atrás, você estava aqui, você estava em um ano em Barcelona e voltou aqui, você viu mudanças na Premier League? Quatro melhores rivais em Newcastle no sábado.

“Ele disse massivamente, a diferença era inacreditável. Isso é verdade. As equipes são muito, muito melhores em todos os departamentos. As pessoas estão se preparando tão bem.

“Não podemos fazer isso por causa dos problemas (lesões) que tivemos. Existem muitos jogadores, com o número de minutos que eles tiveram, que estão tão cansados, também emocionalmente.

“Mas os caras, nós merecemos a temporada errada. Nós merecemos não ser como nós. São pessoas, isso pode acontecer. Não éramos consistentes e não tivemos jogadores da melhor maneira possível.

“Pela primeira vez, eu e muitos jogadores conduziram essa posição, mas devemos aceitar (e reconhecer) o que aconteceu no passado não era normal”.

Guardiola acredita que a diferença em comparação às temporadas anteriores é que a cidade não usa mais seu domínio de posse.

“Eu aceito quando os oponentes têm uma bola, eu sofro”, disse ele.

“Mas agora estamos sofrendo quando temos uma bola. Isso nunca aconteceu antes e (verdade) não posso mudar isso. Sofremos porque somos pessoas.

