Ele diz que o presidente La Liga Javier Tebas se afasta no Real Madrid "Eu quero machucar …"

O Presidente La Liga, Javier Tebas, disse que os campeões da quinta -feira do espanhol Real Madrid interpretaram a vítima e “perderam a cabeça” depois que atacaram juízes no país. O destino de Blancos foi derrotado por 1 a 0 no sábado Espanyol de um conto de fadas de herança e depois enviou uma carta furiosa à Federação de Futebol Espanhol soprando o país como “forjado” e “completamente desacreditado”. Os líderes da Liga de Madri foram o zagueiro nervoso Espanyol, Carlos Romero, evitaram o cartão vermelho para o roubo do atacante Kylian Mbappe e marcaram o gol da vitória.

“O Real Madrid quer prejudicar a competição (La Liga), não apenas um grupo judicial”, disse Tebas a jornalistas.

“Eles construíram a história da vítima e acho que a cereja no topo foi uma carta que eles publicaram …

“O problema foi plantado de maneira proporcional, eles perderam a cabeça”.

Tebas falou depois de se encontrar com os clubes da La Liga, a Federação Espanhola (RFEF) e os representantes do Comitê de Juiz Espanhol (CTA).

A mídia espanhola disse que o Real Madrid se recusou a participar da reunião, que ocorreu para discutir melhorias no futebol no país.

O presidente CTA Luis Medina Cantajo sugeriu, entre outros, “gravar o Audio Var Review Live, desde que a FIFA a autorize”, disse a Federação em comunicado.

O chefe do RFEF Rafael Louv, cujo apelo contra a proibição de sete anos ao cargo público foi mantido no início da quinta -feira, recebeu a reunião como o início da nova era.

“Que este seja o começo de uma época nova e diferente, temos a oportunidade de criá -lo”, disse Louva.

