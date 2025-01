‘Ele é o melhor lançador rápido de todos os tempos…’ O capitão australiano vencedor da Copa do Mundo elogia Jasprit Bumrah após seu excelente BGT 2024-25

Jasprit Bumrah conquistou 86 postigos em 21 partidas em todos os formatos em 2024.

O ex-capitão da Austrália, Michael Clarke, elogiou Jasprit Bumrah, elogiando o velocista indiano como o melhor lançador rápido em todos os três formatos.

Desde que voltou de uma lesão nas costas em 2023, Bumrah tem estado em ótima forma em todos os três formatos de jogo e às vezes quase impossível de jogar.

Desde junho de 2023, Bumrah conquistou 124 postigos em 42 partidas internacionais, o maior número de postigos de qualquer jogador de boliche no mundo. Ele fez isso com uma média de apenas 15,26.

Ele desempenhou um papel fundamental na vitória da Índia na Copa da Ásia de 2023, terminou como vice-campeão na Copa do Mundo ICC ODI de 2024, foi o Homem do Torneio na Copa do Mundo ICC T20 de 2024 e foi a principal razão pela qual a Índia permaneceu competitiva em o BGT 2024-25, onde alcançou novos patamares com 32 postigos com uma média de apenas 13,06.

Jasprit Bumrah é um estranho: Michael Clarke

Depois de observar o desempenho de Bumrah no BGT 2024-25, Clarke escolheu o costureiro de 31 anos como o melhor arremessador rápido em todos os formatos, ao mesmo tempo em que mencionou que não levou em consideração outros ex-marcapassos lendários que não jogaram. Críquete T20.

“O que pensei sobre Bumrah, depois que a série acabou e eu estava sentado pensando em suas atuações, na verdade acho que ele é o melhor lançador rápido de todos os tempos em todos os três formatos.” Clarke disse no Around the Wicket da ESPN.

Clarke elogiou a eficácia de Bumrah em todas as condições do mundo.

“Conheço muitos grandes arremessadores rápidos – Curtly Ambrose, Glenn McGrath – que não sabiam jogar críquete T20, então não estou falando sobre esses caras, mas no que diz respeito a qualquer pessoa que tenha jogado todos os três formatos, acho que eles poderiam . sendo o melhor de todos Na verdade, ele é tão bom em qualquer condição, é isso que o torna ótimo; ele acrescentou.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.