‘Ele é um hipócrita…’ Manoj Tiwary dispara contra Gautam Gambhir, alegando que seu relações públicas está atribuindo a ele o sucesso de KKR no IPL

Gautam Gambhir foi nomeado técnico da Índia em 9 de julho de 2024. No entanto, a equipe tem enfrentado dificuldades sob sua liderança até agora. Sob Gambhir, a Índia enfrentou a sua primeira derrota bilateral numa série ODI contra o Sri Lanka desde 1997.

Outubro trouxe mais decepção para a seleção indiana, já que os gigantes asiáticos sofreram sua primeira cal em uma série de mais de dois testes em casa contra a Nova Zelândia. A Índia então viajou para a Austrália apenas para perder o Troféu Border-Gavaskar (BGT) pela primeira vez em 10 anos.

A recente má forma da Índia gerou um debate sobre se Gambhir deveria continuar como técnico da equipe. Embora vários ex-jogadores de críquete tenham expressado confiança nas habilidades do ex-jogador de abertura, outros questionaram a seleção de seu time, considerando-a muito inconsistente.

Agora, o ex-batedor indiano Manoj Tiwary compartilhou sua opinião sobre o técnico indiano. Tiwary expressou preocupação com as táticas de relações públicas de Gambhir ao receber o crédito pelo sucesso do Kolkata Knight Riders na Premier League indiana (IPL). Tiwary chegou ao ponto de chamar Gambhir de “hipócrita”.

Manoj Tiwary sobre Gautam Gambhir

Em declarações ao News18 Bangla, o ex-batedor indiano Manoj Tiwary afirmou que o sucesso do KKR em 2012 foi um esforço de equipe, com contribuições dele, Sunil Narine e Jacques Kallis, mas Gambhir acabou levando todo o crédito.

Manoj disse: “Gambhir não guiou o KKR ao título sozinho, pois todos agimos como uma unidade, Jacques Kallis, Sunil Narine e eu contribuímos para a causa. Mas quem ficou com o crédito? Existe um ambiente e relações públicas que lhe permitem receber todo o crédito.“

Tiwary chamou Gambhir de “hipócrita” e alegou que a comissão técnica escolhida pelo jogador de 43 anos para a seleção indiana foi escolhida simplesmente para concordar com ele.

Ele continuou: “Gautam Gambhir é um hipócrita. Não faz o que diz. O capitão (Rohit) é de Mumbai, Abhishek Nayar é de Mumbai. Rohit foi colocado em primeiro plano. Não há ninguém para falar por Jalaj Saxena. Ele tem um bom desempenho, mas permanece quieto.“

“Para que serve um treinador de boliche? O que quer que o treinador diga, você concordará. Morne Morkel veio do Lucknow Super Giants. Abhishek Nayar esteve no Kolkata Knight Riders com Gambhir e o treinador indiano sabe que não irá contra as suas instruções..”

