Ele está de volta: o favorito dos fãs, Kiké Hernández, concorda em lidar com Dodgers

Kiké Hernández comemora com companheiros de equipe no banco depois de marcar uma corrida contra o San Francisco Giants em julho. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Depois de receber uma explosão de novos rostos na organização nesta baixa temporada, o Dodgers Ele trouxe de volta uma figura muito mais familiar no domingo.

A equipe e Kiké Hernández Eu concordei um contrato que verá o utensílio veterano novamente assinado com o clube para o seu World Series Defesa em 2025, de acordo com uma pessoa com conhecimento da situação que não estava autorizada a falar publicamente.

Os termos do contrato, que ainda estão pendentes de físico, não estavam claros imediatamente. Hernández apontou para as notícias para Publique um vídeo sobre redes sociais Domingo à tarde, com a lenda “caminhando pela porta aberta”.

Os Dodgers estavam deixando a porta aberta para uma reunião com Hernández nesta baixa temporada, mesmo no meio de seus bilhões de dólares em outras contratações nos últimos meses.

E o tempo todo, o ano de 33 anos ficou de olho no time, já que ele desempenhou um papel fundamental em sua carreira em um título em outubro.

Durante o evento Fan Fest da equipe na semana passada, ambos presidente de operações de beisebol Andrew Friedman e gerente geral Brandon Gomes Ele disse que os Dodgers ainda estavam conversando com Hernández, mesmo quando, segundo relatos, ele enviou o interesse de outras equipes, incluindo o New York Yankees.

E agora, diferentemente de quando ele deixou Los Angeles após o título de 2020 dos Dodgers, ele voltará a tentar ajudar a equipe a se tornar o primeiro campeão repetido da MLB em um quarto de século.

Kiké Hernández fala na celebração da Dodgers World Series no Dodger Stadium em 1º de novembro. (Wally Skalij/Los Angeles Times)

Hernández, um fã que volta ao seu mandato inicial com os Dodgers de 2015 para 2020. Desde que ele foi reagido pelos Dodgers no prazo de troca de 2023.

Naquele ano, Hernández atingiu 0,262 em 54 jogos com os Dodgers, ajudando -o a ganhar um ano e US $ 4 milhões até 2024.

Na última temporada, Hernández começou lentamente, com um rebatedor médio de sub-200 em agosto. Mas os refinamentos da média da temporada em seu balanço, bem como a descoberta de uma condição ocular que o levou a começar a usar o GLAS memorável em um uniforme de Dodgers. .

No jogo 5 da série da Divisão da Liga Nacional, Hernández atingiu um dos dois jogadores solo que levaram o Dodgers a uma vitória por 2 a 0 contra os pais de San Diego. Ele seguiu isso com sete acertos e quatro corridas promovidas na série do campeonato da Liga Nacional, depois mais cinco hits quando os Dodgers notaram os Yankees pelo seu segundo título em cinco temporadas.

“Esse cara sempre se levanta para a ocasião”, disse o gerente Dave Roberts na época de Hernández, um batedor .278 em sua carreira no beisebol dos playoffs. “A razão pela qual obtivemos este ano foi vencer 11 jogos em outubro”.

Dias após o desfile do campeonato da equipe no outono passado, Hernández deixou claro que ele esperava ter a oportunidade de fazê -lo novamente.

“Na verdade, eu realmente espero voltar no próximo ano para que possamos devolvê -lo”, disse Hernández aos fãs de Dodgers em um evento em novembro. “Portanto, verifique se eles conversam com Friedman e esses caras e faça -os saber.”

A mensagem foi obviamente recebida, com o retorno de Hernández cumprindo um dos desejos finais que a base de fãs e seus companheiros de equipe Dodger tiveram para o inverno de grandes despesas da equipe.

“Todo mundo está esperando a notícia aparecer”, outfielder Teoscar Hernández Ele disse na semana passada. “Eu quero que Kiké volte.”

