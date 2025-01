"Ele pensa como um girador": Grandes elogios ao ex-patrocinador indiano Jasprit Bumrah

A ascensão meteórica de Jasprit Bumrah no críquete já o consolidou como um dos melhores jogadores de boliche da era moderna. Deep Dasgupta refletiu sobre a evolução do jogo de Bumrah e seu notável crescimento ao longo dos anos: “As pessoas costumam falar sobre a singularidade de sua ação. Nos primeiros 1-2 anos, esse fator novidade dificultou sua compreensão. Essa é a grandeza de Jasprit Bumrah – ele está nos últimos 5-6 anos, em todos os formatos, e está lutando por isso. disse Deep Dasgupta no último episódio do ponto profundo da Star Sports.

Sanjay Bangar destacou a adaptação de Bumrah como um elemento-chave de seu brilhantismo. “A coisa mais especial sobre Bumrah é sua crença na arte do boliche rápido. Tradicionalmente, os arremessadores rápidos intimidam os batedores e depois os eliminam. Mas Bumrah faz isso de forma diferente, é baseado na habilidade e não no medo. Ele não é um jogador que consegue postigos, em vez disso com postigos.

Somando-se a isso, o profundo Dasgupta fez uma comparação fascinante ao sugerir que a abordagem de Bumrah é semelhante à de um fiandeiro: ‘É seguro dizer que Bumrah é um lançador rápido que pensa como um fiandeiro? Ele é preciso, calculado e metódico em sua abordagem, como um fiandeiro que planeja cada entrega.

A conversa também se voltou para as potenciais qualidades de liderança de Bumrah. Sanjay Bangar expressou confiança nas habilidades de liderança de Bumrah, com base em suas habilidades e temperamento, “sem dúvida com base apenas em suas habilidades. A capitania também depende da relação de capitania do treinador e de como seus comprimentos de onda correspondem. Se Bumrah obtiver o apoio certo como Rohit Sharma e Virat Kohli tiveram, ele poderá se tornar um grande líder.

Quando questionado sobre quaisquer áreas para melhorar o jogo de Bumrah, Sanjay Bangar afirmou sua habilidade geral, mas destacou a bola curta como uma área onde ele poderia melhorar: “Ele é o mais completo que pode ser. Se eu tivesse que apontar, uma área para melhoria poderia ser sua bola curta.

A discussão terminou com Dasgupta elogiando profundamente Bumrah como um talento geracional, um jogador cuja influência será sentida nos próximos anos: “Em muitos aspectos, sim. Ele quebra os estereótipos sobre o boliche com bola vermelha, mostrando que mesmo os yorkers e as entregas mais lentas podem ser eficazes.

