‘Ele se sente como o retorno para casa’ – Shubhankar Sharma ao jogar na série internacional indiana

O evento internacional da Indian Series será realizado de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.

O jogador de golfe indiano Shubhankar Sharma não está sob a ilusão sobre o teste severo de velhos amigos e rostos familiares como uma linha de campo estelar para uma rachadura no torneio da série internacional de US $ 2 milhões em Gurugram nesta semana.

As manchetes podem ser as estrelas do LIV Golf como o atual campeão dos Estados Unidos Open, Bryson Dechambeau e Joaquin Niemann, o vencedor do ranking da série internacional de 2024, mas Sharma desconfia da ameaça e do Country Club.

E apresenta esse forte desafio doméstico à experiência de que os jogadores venceram semana após semana na série internacional e na turnê asiática nos últimos anos.

Anirban Lahiri, que brinca com Dechambeau e Paul Casey pelo Crushers GC depois de chegar às fileiras na Ásia, é um dos heróis locais, enquanto o vencedor de 11 horas da turnê asiática Gaganjeet Bhullar também atrairá o apoio das galerias juntas, juntos Com os veteranos Jeev Jeev Jeev Milkha Singh, SSP Chawrasia e Shiv Kapur.

Ajetah Sandhu, Rashid Khan e Rahil Gangjee são vencedores comprovados na turnê asiática, com cinco vitórias entre eles.

Leia também: Anirban Lahiri espera que a série internacional Índia se torne um elemento anual

Outros estão batendo na porta: Yuvraj Sandhu, 27 anos, alcançou um T4 no Mercuries Taiwan Masters em outubro, e Karandeep Khochhar, 25 anos -Volta -você dá perfil na série internacional em 2023.

Sharma, um vencedor de dois horários na turnê asiática que fez seu trabalho mais recentemente na turnê mundial da DP, disse: “Posso dizer isso com muito orgulho, mas o golfe indiano se saiu muito bem nos últimos 10, 11 anos Desde isso, eu tenho sido um profissional.

“Muitos jogadores indianos aplicaram seu comércio na turnê asiática, e foi aqui que eu também comecei: ganhei a ordem de mérito da turnê asiática em 2018 e foi aí que as coisas realmente começaram para mim, esse foi o meu primeiro grande Troféu e a turnê asiática sempre foram minha casa ”, acrescentou o ano de 28 anos que também venceu duas vezes na turnê européia.

“Eu sempre disse isso. Foi onde aprendi a competir com o melhor e onde obtive uma introdução adequada no golfe internacional e é muito encorajador ver o que a turnê asiática tem com a série internacional ”, acrescentou o ano de 28 anos.

“Eu não poderia estar mais feliz para os jogadores asiáticos e é ótimo ver para onde está indo o jogo e não apenas para a Índia, mas também para todos os outros países que são tão bons”. “Os campos estão melhorando muito, há mais profundidade e a concorrência é muito mais.

“Acho que os eventos da série internacional mostram apenas que joguei no RIAD no final da temporada passada (o PIF internacional saudita com os consultores de investimentos do SoftBank) e vi qual era o nível de competição, foi uma pontuação baixa, mas para I é incrível .

“Para mim, é um retorno para casa, não apenas jogando na Índia, mas para tocar na turnê asiática. É muito mais relaxado e eu conheço todos, por isso é uma ótima atmosfera ”, sinais.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama