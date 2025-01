"Ele sofreu injustiça": O ex-companheiro de equipe de MS Dhoni tem grandes reivindicações. Nomeie o jogador que estava ao lado dele

A gestão de MS Dhoni como capitão do time indiano de críquete foi uma das fases de maior sucesso do time. Da Copa do Mundo T20 de 2007 à Copa do Mundo ODI de 2011 e ao Troféu dos Campeões de 2013 sob MS Dhoni, a seleção indiana de críquete alcançou novos patamares. No entanto, alguns jogadores não floresceram durante este período por vários motivos. Manoj Tiwary é um dos jogadores. De fevereiro de 2008 a julho de 2015, Tiwary jogou 12 ODIs e três T20Is. Após a temporada 2006/2007 do Troféu Ranji extremamente bem-sucedida, Tiwary foi convocado para a seleção nacional.

No entanto, nas primeiras partidas que Tiwary disputou, sua posição na escalação de rebatidas esteve em constante mudança. Porém, um dos jogadores que o apoiaram neste período foi Virender Sehwag.

“Ele (Sehwag) é meu ídolo. Serei grato a ele até meu último suspiro. Porque se ele não tivesse jogado fora, minha vida teria sido diferente. Quando Virender Sehwag, (Gautam) Gambhir bhai e eu tivemos um bom relacionamento e fiz parte da equipe por 7 anos intermitentemente, Viru bhai percebeu que eu não estava tendo oportunidades ou sendo balançado para cima e para baixo. Às vezes, de repente, fui forçado a abrir uma partida para as Índias Ocidentais e então, às 17h, ele percebeu que eu havia sofrido uma injustiça”, continuou Tiwary. Lalantop.

“A série em que ele marcou duzentos (em Indore). Ele descansou e disse a Gambhir que tínhamos que fazê-lo jogar e rebater no número 4. No ônibus, Viru bhai me perguntou onde você quer rebater. Eu disse que só queria rebater pelo país. Quando ele insistiu, eu falei para ele que sempre batia no número 4. Aí ele passou para ele (Gambhir).

“E veja como as coisas aconteceram. Sempre acreditei na sorte que a Índia perdeu dois postigos nas três primeiras bolas – Ajinkya Rahane e Parthiv Patel (em um ODI vs Índias Ocidentais em Chennai em 2011). Quando entrei lá, minha mente ficou em branco. Quando isso acontecia, geralmente aconteciam coisas boas. Estava gravado em minha mente – marcar cem. Então, quando marquei um século e recebi o prêmio de Melhor Jogador em Campo, senti que pertencia ao críquete internacional. Ele (Sehwag) ficou muito feliz por eu estar tendo contrações.

Ele também disse que embora outros jogadores também não estivessem tendo um bom desempenho, ele foi dispensado quando MS Dhoni era o capitão.

“Ele era o capitão. A equipe da Índia está trabalhando de acordo com o plano do capitão. Nas seleções estaduais as coisas são diferentes, mas na Seleção Índia tudo depende do capitão. Se você perceber, durante o mandato de Kapil Dev ele comandou o show, durante o mandato de Sunil Gavaskar a decisão foi dele, o mesmo aconteceu durante o mandato de Mohammad Azharuddin. Depois Dadá e assim por diante. Isto continuará a menos que um administrador rigoroso venha e estabeleça regras fixas”, disse Manoj Tiwary Lalantop.

“Você vê Ajit Agarkar (atual selecionador-chefe do BCCI) e sente que ele pode tomar decisões decisivas. Ele pode discordar do treinador. Quanto a mim, se for suspenso por 14 partidas depois de marcar um século, se um jogador for dispensado depois de marcar cem, é claro que quero saber a resposta. Depois de um século, fui elogiado, mas não fazia ideia de que naquela época os jovens, inclusive eu, perguntavam sobre algo que havia sido tirado. A carreira está em jogo.

“Os jogadores que estavam no time eram Virat Kohli, Suresh Raina, Rohit Sharma. Depois que o torneio aconteceu, eles não estavam fazendo nenhum progresso. E aqui estava eu, mesmo depois de cem anos e ganhando o prêmio de melhor jogador em campo, não consegui vaga no XI. Fui banido por 14 jogos, o que aconteceu durante um período de seis meses. Nesse período, o jogador expulso não teve treinamento suficiente. Queria me aposentar, mas por questões familiares não pude. ”