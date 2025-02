"Ele tem algo diferente, é por isso que ele está aqui": Rohit Sharma na Índia, a estrela escolheu o Trophy Masters

Chakravarty foi a última adição ao troféu da Índia para o Troféu Masters com o abridor de Yashasvi Jaiswal, que se preparou para um misterioso spinner. Chakravarthy tem a oportunidade após a estrela no formato T20. Quando perguntado sobre a inclusão de Spinner, Rohit disse que Chakravarthy foi escolhido por algum motivo. “Ele não joga muitas variedades na rede. Ele joga a bola da mesma maneira. Talvez ele nem queira nos mostrar o que ele tem (risos). Mas isso é bom. Ele tem certeza de que tem algumas armas que deseja colocar lá quando é.

“Estou mais do que feliz se quiser. Mas ele tem algo diferente, é por isso que ele está aqui conosco. Tudo o que vimos sobre ele nos últimos 8 a 9 meses, foi muito impressionante.

“Se o Shami, o Kuldeep está em forma, a banda parece muito boa”

Mohammed Shami e Kuldeep Yadav não jogaram muitos grilos internacionais devido a lesões. Eles voltaram do lado, mas ainda não atingiram seu progresso. Na ausência de Bumrah, as expectativas aumentaram de Shamie, que foi o melhor caixa para a Índia na Copa do Mundo de ODI em 2023.

“Ambos são bons quando se trata de fitness de boliche. Ele só jogou dois ODI e, claro, alguns T20.

“Independentemente de ele receber um portão ou não, foi completamente intangível para nós. Queríamos que ele voltasse ao jogo na Índia e o fizesse.

“O que eu já vi sobre ele até agora, parece absolutamente bom. Quando você fala sobre um chapéu de jogador, como vendas que trabalham por anos, para eles, trata -se apenas de retornar ao seu ritmo e espero esperar no início deste torneio encontrar algum ritmo e ajudar a equipe. “Em Kuldeep, o capitão acrescentou:” Kuldeep, novamente muito semelhante, foi ferido, fez uma cirurgia de hérnia logo após uma série de Nova Zelândia e não funcionou por dois meses e meio.

“Para ele, também era importante voltar ao jogo e retornar a esse ritmo. Dois jogos que ele jogou não exibirão os números e, com alguns jogadores, você não precisa olhar muito para os números e em detalhes.

“Para alguns jogadores, trata -se de voltar ao jogo. Se esses dois caras estão em forma, a banda parece muito boa.