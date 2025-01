"Ele vai ficar um pouco nervoso porque…": Sourav Ganguly Sobre o retorno de Mohammed Shami à Índia

O ex-capitão da Índia, Sourav Ganguly, recusou-se na segunda-feira a ler muito sobre a prolongada seqüência de magra de Virat Kohli e saudou o maestro de rebatidas como o “maior jogador de bola branca” e um “jogador de críquete único na vida”. Kohli marcou seu segundo turno do século no primeiro teste em Perth durante o Troféu Border-Gavaskar, mas marcou apenas 85 corridas nas sete entradas seguintes. Como jogadores seniores como Kohli e o capitão Rohit Sharma não tiveram um bom desempenho, a Índia perdeu a série Down Under por 1-3. “Virat Kohli é um jogador de críquete que só acontece uma vez na vida. Marcar 81 séculos em uma carreira internacional é inacreditável. Para mim, ele é provavelmente o melhor jogador de bola branca que o mundo já viu”, disse Ganguly em uma reunião organizada pelo programa de felicitações da Associação de Críquete em Bengala (CAB) para jogadores estaduais.

Refletindo sobre a corrida pós-século de Kohli em Perth, Ganguly disse que até ficou surpreso por não ter feito tantos cem no resto da série.

“Fiquei realmente surpreso com a forma como ele rebateu depois de marcar 100 pontos em Perth. Ele teve dificuldades antes, mas pensei que depois de marcar 100 pontos em Perth seria uma grande série para ele.

“Mas acho que isso acontece. Cada jogador tem seus próprios pontos fracos e fortes. Você sabe, não há jogador no mundo que não tenha isso. É como você se adapta às suas fraquezas jogando grandes jogadores durante um período de tempo.” Com a má forma de Kohli sendo o tema da discussão, Ganguly expressou confiança e disse que voltaria à sua melhor forma na série de três jogos do ODI contra a Inglaterra e no Troféu dos Campeões que se seguiu.

“Ele marcará corridas neste torneio nas condições indianas e ainda sinto que ainda resta muito críquete em Virat Kohli, a turnê pela Inglaterra será um grande desafio para ele.

“Não estou muito preocupado com a sua forma no Troféu dos Campeões porque, como disse, ele é provavelmente o melhor jogador de bola branca que o mundo já viu há muito tempo.”

Shami é o próximo melhor depois de Bumrah

Ganguly também ficou exultante com o fato de o marcapasso Mohammed Shami estar de pé e totalmente em forma após uma longa ausência por lesão.

“Estou feliz que Shami esteja em boa forma porque acho que ele é provavelmente o melhor jogador de boliche do país depois de (Jasprit) Bumrah.

“Sei que ele vai ficar um pouco nervoso porque está jogando críquete depois de muito tempo, principalmente depois da lesão no joelho, mas o bom é que ele jogou muito pelo Bengala no críquete nacional, o que o ajudará nas próximas partidas ”, disse ele.

Shami retornará à ação internacional na quarta-feira, na abertura da série T20I contra a Inglaterra.

Ganguly também apoiou a ideia de Shami retornar ao teste de críquete, afirmando: “Ele é tão bom quanto qualquer pessoa no mundo. O boliche Shami e Bumrah em ambas as extremidades é diferente do boliche Bumrah em uma extremidade. Ambos os jogadores são essenciais para o sucesso um do outro no teste de críquete.”

Houve muitas críticas ao Team India após a derrota para a Austrália, com Ganguly destacando a importância de focar nos resultados e manter uma mentalidade forte apesar de todo o barulho.

“O que está em jogo no esporte hoje em dia é tão alto que haverá emoções e opiniões negativas. Como atleta, você tem que encontrar uma maneira de ficar longe disso”, aconselhou.

Índia é candidata ao Troféu dos Campeões

Ganguly disse ainda que a Índia será uma das candidatas ao Troféu dos Campeões, especialmente depois de terminar como vice-campeã na Copa do Mundo ODI de 2023 e ganhar o título da Copa do Mundo T20 no ano passado.

“Eu sei que a Índia não teve uma grande série na Austrália, mas se você olhar para as duas últimas Copas do Mundo, a Índia venceu a Copa do Mundo T20 invicta e a Índia com mais de 50 anos perdeu a final.

“Então, se você olhar o desempenho da Índia nas duas últimas Copas do Mundo, verá que eles perderam apenas uma partida em quase 20 delas. Então eu acho que eles são um time fenomenal de bola branca. Para mim, eles serão os favoritos na Copa dos Campeões.”

Será um Rohit diferente do Champions Trpophy

Ganguly também apoiou o lutador capitão indiano Rohit Sharma para retornar à sua melhor forma no Troféu dos Campeões.

“Rohit Sharma é fenomenal no críquete de bola branca e quando o Troféu dos Campeões começar, você verá um Rohit Sharma diferente. E como eu disse, eles (Índia) serão um dos candidatos ao torneio.” Ganguly, no entanto, disse que a Índia precisa trabalhar no teste de críquete e que a próxima série será na Inglaterra no próximo verão.

“Venham para a Inglaterra em julho e eles terão que trabalhar muito para jogar bem lá porque as condições são diferentes. Bola vermelha e arremessos fluidos e oscilantes terão que rebater um pouco melhor do que antes. Ganguly disse.

“Eu sempre disse que se você marcar 350-400 corridas nas primeiras entradas das partidas de teste fora de casa, você terá uma chance de vencer as partidas de teste.”

“Agora, se você fizer menos de 200 corridas, estará sempre lutando por trás. E a razão pela qual venceram em Perth é porque conseguiram 400-500 corridas no tabuleiro no segundo turno.”

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)