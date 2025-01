"Ele vai machucar Jay Shah…": Em Rohit Sharma, a ‘atitude paquistanesa’ do BCCI na luta pelo troféu dos campeões, aviso da ex-estrela

Falta menos de um mês para o Troféu dos Campeões de 2025 e as melhores equipes de todo o mundo estão se preparando para o grande evento. O torneio está sendo realizado após muita incerteza depois que o BCCI se recusou a enviar o time indiano de críquete ao Paquistão, o anfitrião designado do Troféu dos Campeões 2025. Eventualmente, foi alcançado um acordo no qual a Índia jogaria suas partidas em Dubai, enquanto o Paquistão jogaria em locais neutros para quaisquer eventos da ICC que ocorram na Índia nos próximos anos. Com a situação agora aparentemente esclarecida, houve mais confusão e incerteza sobre se Rohit Sharma viajará ao Paquistão para a cerimônia de abertura do Troféu dos Campeões de 2025 e a habitual reunião de capitães.

Também houve relatos de que a seleção indiana de críquete não usará o logotipo do anfitrião designado Paquistão em sua camisa do Troféu dos Campeões 2025. O novo secretário do BCCI, Devajit Saikia, falou abertamente sobre ambas as questões.

“O BCCI irá aderir a todas as regras uniformes da ICC durante o Troféu dos Campeões. O que quer que as outras equipes façam em relação ao logotipo e ao uniforme, nós seguiremos na letra e no espírito”, disse Saikia ao PTI.

“Ainda não está decidido se Rohit Sharma viajará ao Paquistão para participar nas reuniões da comunicação social do TPI.”

Comentando sobre o assunto, o ex-astro paquistanês Basit Ali disse que o Conselho de Críquete do Paquistão deveria registrar uma reclamação e lidar com a questão com sabedoria.

“Em grupos paquistaneses de WhatsApp, as pessoas dizem que a Índia se recusou a imprimir o nome do Paquistão em sua camisa e que Rohit Sharma não irá ao Paquistão. Mas por que você está nervoso? O silêncio é a melhor resposta”, disse Basit Ali em seu YouTube canal.

“Se eles não querem imprimir, não deveriam fazê-lo. Se Rohit Sharma não quiser comparecer à cerimônia de abertura, ele não deveria comparecer. É tão simples. O Conselho de Críquete do Paquistão deve escrever um e-mail para o BCCI e registrar seu protesto de que o Paquistão é o anfitrião designado do Troféu dos Campeões. Não deveríamos fazer mais nada.

“Não será um problema para o Paquistão, prejudicará o críquete mundial e Jay Shah. Vou explicar o porquê. A Copa do Mundo T20 2026 está acontecendo na Índia. O Paquistão pode, portanto, recusar-se a imprimir o nome da Índia na sua camisola. Nem mesmo o seu capitão deveria ir para lá. Você também faz o mesmo. Eu te apresento uma linda situação. Não adianta fazer barulho. Não se preocupe, seja feliz. O tempo vai ensinar tudo.

O Troféu dos Campeões 2025 acontecerá de 19 de fevereiro a 9 de março.