Elena Rybakina confia em ‘Physio Magic’ após problemas de espasmo nas costas no Aberto da Austrália de 2025

A ex-finalista do Aberto da Austrália, Elena Rybakina, disse que precisará de “mágica” de seu fisioterapeuta se quiser progredir ainda mais no torneio, depois que um espasmo nas costas piorou durante a vitória na terceira rodada de sábado. A sexta cabeça-de-chave, Rybakina, deixou a quadra depois de apenas três jogos para um intervalo médico e tratamento antes de derrotar a ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-4. Rybakina, do Cazaquistão, interferiu claramente na partida. Ela decidiu encurtar os ralis e atirar principalmente para os vencedores, pois só conseguiu chegar à segunda semana pela segunda vez depois de chegar à final em 2023, quando perdeu para Aryna Sabalenka.

“Honestamente, eu não sabia como seria porque aconteceu tão de repente”, disse Rybakina sobre o número final, ajudado por 37 erros não forçados do 32º cabeça-de-chave Yastremska.

“Tive que ficar lá e tentar manter meu saque. Sabia que seria muito difícil permanecer no rali por muito tempo, por isso às vezes tentei arriscar um pouco mais.

“Estou muito feliz que tudo tenha acontecido do meu jeito”, acrescentou o campeão de Wimbledon de 2022.

Rybakina está correndo contra o tempo para estar em boa forma para sua partida da quarta rodada, na segunda-feira, contra o adversário americano em Madison Keys ou Danielle Collins.

Quando questionada se suas costas estavam bem, ela respondeu: “Na verdade não. Então, irei ao meu fisioterapeuta e espero que alguma mágica aconteça.”

Rybakina retirou-se da competição asiática do ano passado devido a uma lesão nas costas, mas voltou para as finais do WTA Tour Finals, que encerram a temporada.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)