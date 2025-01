Elenco, calendário, datas, locais, horários, proprietários e tudo o que você precisa saber sobre o Joburg Super Kings

Joburg Super Kings terminou em quarto lugar na temporada 2024 SA20.

O vice-campeão do SA20 2023, Joburg Super Kings (JSK), teve uma temporada de 2024 esquecível. Apesar de terminar em quarto lugar na tabela de pontos, o JSK teve uma baixa taxa de vitórias, com apenas três vitórias em 10 jogos.

A franquia tem vasta experiência com jogadores como Faf du Plessis, Moeen Ali, David Wiese, Imran Tahir e Tabraiz Shamsi.

Os Super Kings tentarão melhorar seu desempenho de rebatidas este ano. Eles tentarão capitalizar os jogos de poder com a dupla inicial de Faf du Plessis e Devon Conway.

Tudo o que você precisa saber sobre Joburg Super Kings para SA20 2025

Escalação completa do Joburg Super Kings para SA20 2025:

Faf Du Plessis (c), Leus de Plooy, Evan Jones, Sibonelo Makhanya, Moeen Ali, Wihan Lubbe, David Wiese, JP King, Jonny Bairstow, Devon Conway, Donovan Ferreira, Matheesha Pathirana, Tabraiz Shamsi, Gerald Coetzee, Doug Bracewell, Beuran Hendricks, Imran Tahir, Maheesh Theekshana, Hardus Viljoen.

Cronograma completo do Joburg Super Kings para SA20 2025

11 de janeiro – Joburg Super Kings vs MI Cape Town, The Wanderers Stadium, Joanesburgo, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

14 de janeiro – Durban Super Giants x Joburg Super Kings, Kingsmead, Durban, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

16 de janeiro – Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals, The Wanderers Stadium, Joanesburgo, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

18 de janeiro – MI Cape Town x Joburg Super Kings, Newlands, Cape Town, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

20 de janeiro – Paarl Royals x Joburg Super Kings, Boland Park, Paarl, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

24 de janeiro – Sunrisers Eastern Cape x Joburg Super Kings, St George’s Park, Gqeberha, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

26 de janeiro – Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape, The Wanderers Stadium, Joanesburgo, 19h IST / 13h30 GMT / 15h30 LOCAL

28 de janeiro – Pretoria Capitals x Joburg Super Kings, SuperSport Park, Centurion, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

30 de janeiro – Joburg Super Kings vs Paarl Royals, The Wanderers Stadium, Joanesburgo, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

1º de fevereiro – Joburg Super Kings vs Durban Super Giants, The Wanderers Stadium, Joanesburgo, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

OBSERVAÇÃO: O calendário indicado cobre apenas os jogos da liga. O calendário de eliminatórias será atualizado se o Joburg Super Kings se classificar para a próxima rodada.

Datas dos jogos do Joanesburgo Super Kings para SA20 2025

O Joburg Super Kings está programado para disputar suas partidas nas seguintes datas:

Janeiro: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30

Fevereiro: 1

Locais do Joburg Super Kings para SA20 2025

A JSK está programada para disputar suas partidas em seis locais: Gqeberha, Paarl, Centurion, Durban, Cidade do Cabo e Joanesburgo. Eles receberão todos os seus jogos em casa no The Wanderers Stadium, em Joanesburgo.

Horários de jogos do Joanesburgo Super Kings para SA20 2025

As partidas da JSK em 11 de janeiro, 14 de janeiro, 16 de janeiro, 18 de janeiro, 20 de janeiro, 24 de janeiro, 28 de janeiro, 30 de janeiro e 1º de fevereiro estão agendadas para 21h IST/15h30 GMT/17h30 LOCAL. A partida de 26 de janeiro está marcada para 19h IST, 13h30 GMT / 15h30 LOCAL.

Quem é o dono do Joburg Super Kings no SA20?

A franquia é propriedade da Chennai Super Kings Cricket Limited (CSKCL) da Índia, que é uma sociedade anônima que gerencia times de críquete. Eles também possuem Chennai Super Kings no IPL e Texas Super Kings na Major League Cricket.

