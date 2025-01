Elenco, programação, datas, locais, horários, proprietários do Pretoria Capitals e tudo o que você precisa saber

Pretoria Capitals terminou em quarto lugar na temporada 2024 SA20.

Depois de terminar como vice-campeão na temporada inaugural do SA20 em 2023, o Pretoria Capitals (PC) experimentou uma queda significativa na forma em 2024, terminando em quinto lugar na tabela de pontos com apenas três vitórias em 10 jogos.

A franquia conta com um dos times mais equilibrados da liga, com jogadores versáteis como Will Jacks, Liam Livingstone e Wayne Parnell.

O Pretoria Capitals tentará fazer um retorno forte na edição de 2025 do torneio e garantir seu primeiro título SA20.

Tudo o que você precisa saber sobre Pretória Capitals para SA20 2025

Escalação completa do Pretoria Capitals para SA20 2025

Wayne Parnell (c), Marques Ackerman, Evin Lewis, Steve Stolk, Tiaan van Vuuren, Rilee Rossouw, Will Smeed, Liam Livingstone, Will Jacks, Senuran Muthusamy, James Neesham, Kyle Simmonds, Migael Pretorius, Keagan Lion Cachet, Rahmanullah Gurbaz, Kyle Verreynne, Anrich Nortje, Daryn Dupavillon, Eathan Bosch.

Cronograma completo do Pretoria Capitals para SA20 2025

10 de janeiro – Durban Super Giants vs Pretoria Capitals, Kingsmead, Durban, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

12 de janeiro – Pretoria Capitals x Durban Super Giants, SuperSport Park, Centurion, 19h IST 13h30 GMT / 15h30 LOCAL

14 de janeiro – Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape, SuperSport Park, Centurion, 16h30 IST / 11h00 GMT / 13h00 LOCAL

16 de janeiro – Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals, The Wanderers Stadium, Joanesburgo, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

18 de janeiro – Pretoria Capitals vs Paarl Royals, SuperSport Park, Centurion, 16h30 IST / 11h00 GMT / 13h00 LOCAL

22 de janeiro – Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals, St George’s Park, Gqeberha, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

25 de janeiro – Paarl Royals vs Pretoria Capitals, Boland Park, Paarl, 16h30 IST / 11h00 GMT / 13h00 LOCAL

28 de janeiro – Pretoria Capitals x Joburg Super Kings, SuperSport Park, Centurion, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

31 de janeiro – Pretoria Capitals x MI Cape Town, SuperSport Park, Centurion, 21h IST / 15h30 GMT / 17h30 LOCAL

2 de fevereiro – MI Cape Town vs Pretoria Capitals, Newlands, Cape Town, 19h IST / 13h30 GMT / 15h30 LOCAL

OBSERVAÇÃO: O calendário indicado cobre apenas os jogos da liga. O calendário das eliminatórias será atualizado se o Pretoria Capitals se classificar para a próxima rodada.

Datas dos jogos do Pretoria Capitals para SA20 2025

O Pretoria Capitals está programado para disputar seus jogos nas seguintes datas:

Janeiro: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 31

Fevereiro: 2

Sede da Pretória Capitals para SA20 2025

Pretória está programada para disputar suas partidas em seis locais: Gqeberha, Paarl, Centurion, Durban, Cidade do Cabo e Joanesburgo. A franquia sediará todos os seus jogos em casa no Centurion.

Horários de jogos do Pretoria Capitals para SA20 2025

As partidas de PC em 10 de janeiro, 16 de janeiro, 16 de janeiro, 22 de janeiro, 28 de janeiro, 24 de janeiro, 28 de janeiro e 31 de janeiro têm horário de início programado para 21h IST/15h30 GMT/17h30 LOCAL. Enquanto isso, o jogo de 12 de janeiro e 2 de fevereiro está programado para começar às 19h IST 13h30 GMT / 15h30 LOCAL.

Eles jogarão às 16h30 IST, 11h GMT / 13h LOCAL nos dias 14, 18 e 25 de janeiro.

Quem é o dono da franquia Pretoria Capitals no SA20?

A franquia é propriedade do grupo JSW. O mesmo grupo também é coproprietário da franquia Delhi Capitals na Premier League indiana.

