“Eles começaram bem, mas a maneira como retornamos foi excelente” Rohit Sharma é remover de jogadores de boliche para vencer no 1º ODI

Rohit Sharma alcançou apenas duas corridas com o bastão, mas a Índia venceu por quatro postigos.

O capitão da Índia, Rohit Sharma, elogiou os jogadores de boliche e os credenciou pela vitória no 1º ODI contra a Inglaterra.

A Índia iniciou a série de três jogos IND vs Eng Odi com uma vitória de quatro Wickt em Nagpur. Isso foi embora a Inglaterra tenha tido um forte começo com o bastão e a bola.

Depois que Jos Buttler venceu o sorteio e escolheu chegar primeiro, Phil Salt e Ben Duckett quebraram 75 corridas de 8,4 overs. Mas, uma vez que Sal estava exausto, a Inglaterra sofreu um deslize.

Eles deslizaram de 75/0 para 77/3 e depois continuaram perdendo Wickts enquanto os jogadores indianos de boliche se espremeram de ambas as extremidades. Mesmo quando Jos Buttler e Jacob Bethell registraram meio século, eles só poderiam levar o total para 248, que a Índia perseguiu com mais de 10 anos.

Ravindra Jadeja (3/26) e Harshit Rana (3/53) retornaram com excelentes figuras, enquanto Axar, Hardik e Kuldeep levaram um wickt cada.

Falando na cerimônia de apresentação após a festa, disse Sharma, “Muito feliz. Todos sabíamos que estamos jogando esse formato depois de muito tempo. Pensei que desde o início tocamos de acordo com as expectativas. Eles começaram bem, mas a maneira como voltamos foi excelente”.

Rohit Sharma revela por que Axar Patel foi promovido à frente de Kl Rahul

Na perseguição, a Índia estava em uma posição precária quando Shreyas Iyer foi demitido por 59, depois de 94 -run com Shubman Gill com a pontuação que lê 119/3.

Em vez de KL Rahul, Axar Patel entrou no número 5 e saqueou 52 corridas de 47 bolas, formando um suporte de 108 corridas com brânquias e sela efetivamente a perseguição.

Rohit explicou que o motivo da promoção de Axar em Rahul era ter uma esquerda -com o objetivo de buscar Adil Rashid.

“Queríamos uma esquerda -com a esquerda no meio. É tão simples assim. Sabemos que eles o voltarão novamente na esquerda -então queríamos uma esquerda. Gill e Axar banharam -se brilhantemente no meio, “ Sharma adicionou.

O segundo ódio será tocado em Cuttack no domingo.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.