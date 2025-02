"Eles esqueceram …" Os anfitriões Paquistão criticaram como uma posição vazia no troféu Hauch Masters

O Troféu dos Campeões 2025 é um torneio inovador para o Pakistan Cricket, no qual o país é o apresentador de um grande torneio da ICC pela primeira vez em quase três décadas. No entanto, a primeira impressão pode não ser consistente com uma coisa perceptível durante o jogo de abertura do Paquistão e a Nova Zelândia. Ele fica no estádio nacional em Karachi parecia claramente vazio, e muitos suportes não estão meio cheios no início do jogo. Isso foi apontado pelo ex -capitão da Inglaterra Michael Vaughan.

“É bom ver o troféu dos mestres jogados no Paquistão. O primeiro grande evento desde 1996. Eles esqueceram de dizer aos moradores que é? Onde está a multidão? ” Vaughan publicado em X.

Maravilhoso ver o troféu Masters tocado no Paquistão. O primeiro grande evento desde 1996. Eles esqueceram de dizer aos moradores que está … onde está a multidão? #Championstrophy2025 – Michael Vaughan (@michaelvaughan) 19 de fevereiro de 2025

A necessidade de o Paquistão causar uma boa impressão aumentou devido ao atraso com o qual a placa de críquete do Paquistão (PCB) ficou após a reforma do estádio.

Todos os três estádios para o Trophy Masters – o estádio nacional em Karachi, o estádio Gaddafi em Lahore e o Rawalpindi Kryquet Stadium – foram completamente reformados e os restantes menos de duas semanas para iniciar o torneio.

Os fãs não aparecem no início do primeiro jogo de anfitriões do Paquistão, que também estão defendendo o Masters, eles pintam uma única imagem dica para eles.

Mais da metade do estádio está vazia em Karachi, que também quando o host toca. Vale a pena dar um torneio tão grande no Paquistão? #Pakvsnz pic.twitter.com/oessqpoo0x – ctrl c ctrl memes (@ctrlmemes_) 19 de fevereiro de 2025

Paquistão contra a Nova Zelândia: Champions Trophy 2025

Pela terceira vez em 11 dias, o Paquistão levou a Nova Zelândia em ODI, perdendo para eles duas vezes durante a recentemente torcida série de tri-nação, na qual também apareceu a República da África do Sul.

O capitão Paquistão, Mohammad Rizwan, ganhou o arremesso e escolheu o campo, mas o Paquistão sofreu um grande golpe com apenas a segunda bola da competição.

A estrela do batedor Fakhar Zaman – que criticou a era sensacional quando o Paquistão derrotou a Índia na final dos mestres em 2017 – ele ficou ferido, tentando parar a fronteira em profundidade.

O Paquistão já está enfrentando problemas com a abertura da combinação após a lesão de Saima Ayuba, e Fakhar Zaman foi potencialmente excluído, ele também compilaria sua miséria.

Para a Nova Zelândia, Will Young apareceu. Young atingiu os excelentes 107 das 113 bolas, elevando a primeira era dos mestres do troféu de 2025.

Young fez suas rondas com 12 quatros e seis, e foi habilmente apoiado pelo capitão de teste e pelo goleiro Tom Latam.

Young foi finalmente libertado após o grande Hacie pelo deputado Faheem Ashraf.

O Paquistão e a Nova Zelândia também enfrentarão a Índia e Bangladesh na fase de grupos, e as partidas contra a Índia ocorrem em Dubai.