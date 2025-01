Eles mantiveram a chuva do PSV no Perfect Liverpool Champions League Parade

Os campeões holandeses do PSV Eindhoven vieram duas vezes na quarta-feira para derrotar o Liverpool por 3-2 na partida espetacular da Liga dos Campeões, recusando Reds um recorde perfeito na fase da liga. A apresentação distorcida do PSV levou o retorno para casa Liverpool Cody Gakpo ao seu clube de infância e a primeira partida do treinador holandês Arne em sua cidade natal como chefe de Anfield. Juntamente com os jogos da Great Premier League e o primeiro ou o segundo lugar, que já forneceu a nova Liga dos Campeões, o time de caça -níqueis foi menos que nove mudanças. Os nomes das estrelas, como o zagueiro holandês Virgil Van Dijk e Mohamed Salah, ficaram em casa, mas Gakpo começou, com a alegria de ambos os conjuntos de apoiadores.

Em uma noite úmida no Philips Stadium, em Eindhoven Scripp, o trimestre de abertura não deu um pequeno gol no primeiro tempo, que estava pronto.

Os visitantes abriram uma pontuação, e o ajudante do PSV Joey Veerman pegou sua posse em uma caixa e desajeitada que ele trouxe Federico Chiesa para uma punição clara.

Com várias pessoas com punição de primeira linha, Gakpo assumiu o lugar, atingindo -o calmamente na esquina e não comemorando seu clube da família.

O PSV rapidamente nivelou devido ao esforço acentuado do atacante belga internacional Johan Bakayoko, um homem de 21 anos, elegantemente, virando dois defensores de Liverpool e lançou seu chute no canto.

No entanto, o Liverpool estava novamente alguns minutos atrás, porque Walter Benitez só podia escapar dos ferozes chies no caminho de Harvey Elliott na torneira cinco minutos antes do intervalo.

Os mestres holandeses se recusaram a se deitar e até nivelados após o intervalo, Veerman tocou em Ismael Saibari, que terminou clinicamente no canto superior.

Outro ataque do PSV à esquerda revelou a defesa de Liverpool durante uma lesão, a cruz baixa de Veerman jogou Ricardo Pepi na liderança por 3-2 após o sensacional primeiro semestre.

O slot foi substituído por Eindhoven Gakpo, seis minutos até a segunda metade da ovação de torcedores de casa, ele elogiou o calor.

Após o final da campanha no primeiro tempo, ambas as equipes pareciam um pouco respiratórias no início do segundo período, com um pequeno gol.

Saibbari deveria ter sido rejeitado pelo PSV fora de vista em 73 minutos, quando ele está limpo no gol, mas o equipamento heróico de Tyler Morton manteve os vermelhos no jogo.

Foi a última ação de Saibari, quando o técnico do PSV, Peter Bosz, trouxe o herói local Luku de Jong para a última fase da partida.

A tarefa de Liverpool se tornou ainda mais difícil quando Amara Nallo, de 18 anos, acabou sendo um vermelho simples para a solução errada em Bakayoko apenas quatro minutos depois de entrar como substituto.

Pistolas de caça -níqueis jovens pressionaram pesadamente, mas não conseguiram encontrar uma estrada por uma forte defesa do PSV para a famosa vitória, a primeira vitória do clube contra os Reds.

Apesar da perda, o Liverpool assumiu o topo da aula dos campeões. O PSV terá que passar pelo play-off.

