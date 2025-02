Eli Manning diventa onesto sulla sua Hall of Fame Snub

Giovedì sera, la NFL ha annunciato quattro nuovi induce come la classe Hall of Fame del 2025 che includeva Antonio Gates, Jared Allen, Eric Allen e Sterling Sharpe.

Sebbene tutti e quattro gli induttori meritassero, ovviamente, i fan si sono concentrati su coloro che non erano abbastanza fortunati da farlo.

Ciò ha incluso il due volte quarterback del campione del Super Bowl Eli Manning, che ha aperto per il suo snob venerdì mattina.

Durante una performance del venerdì su Good Morning Football, Manning disse a Jamie Edahl: “Avevo la sensazione che non sarebbe stata la mia sera e lo capisco. Sono totalmente in pace. Non cambierà la mia visione della mia carriera e come mi sento al riguardo. “

Eli Manning su Hof “Snub” a @Jamieerdahl SU @gmfb OT: “Avevo la sensazione che non sarebbe la mia sera e lo capisco. Sono totalmente in pace. Non cambierà la mia visione della mia carriera e di ciò che mi sento al riguardo.” – Jeremy Bergman (@jabergman) 7 febbraio 2025

La candidatura della Hall of Fame di Manning è stata un caloroso argomento dibattuto per anni.

Senza i suoi due vincitori del Super Bowl, probabilmente gli manca i riconoscimenti di essere eletti.

Detto questo, nessuno nega quanto fossero grandi questi due playoff, soprattutto quando ha guidato i suoi giganti sugli imbattuti Patriots del New England nella stagione 2007-08.

Eli è 11. Sempre nei passanti: iarde e passanti -touchdown.

Ha anche un record di .500 di carriera, una percentuale di completamento del 60,3 per cento e 244 intercettazioni, che sono 12 nella storia della NFL.

Non è scioccante che Manning non sia stato ancora registrato.

Data la sua controversa candidatura, il suo record .500 e due MVP del Super Bowl, possono essere necessari alcuni anni per arrivarci.

Anche se potrebbe non essere successo nel 2025, sembra che ci sarà solo una questione di tempo prima che Manning sia nella sala.

