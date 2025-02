Eli Manning rivela i suoi pensieri onesti su Saquon Barkley

I fan di New York Giants hanno visto Saquon Barkley con uno sguardo di gelosia in questi giorni, dato che ha messo insieme una stagione di I-95 di età con Philadelphia Eagles.

È diventato la nona gara nella storia della NFL per tagliare 2.000 cortili in una sola stagione, e ora vuole un tiro per vincere la sua prima Coppa del Mondo quando Hans Eagles assume i capi di Kansas City nel Super Bowl Lix il 9 febbraio.

L’ex gigante -star -quarterback Eli Manning è stato chiesto da Kay Adams mentre si esibiva su “Up & Adams” come sta andando con la stagione di Barkley, e aveva solo cose buone da dire su ciò che ha fatto il candidato offensivo dell’anno.

Quando Barkley era con i giganti nelle sue prime sei stagioni della NFL, era in una squadra che mancava di supporto quando non aveva mai avuto un grande QB (Manning era nella sua ultima stagione quando Barkley era un principiante), né non aveva mai avuto un legittimo Ampia minaccia del ricevitore per forzare le sicurezze e i linebacker a restituire più indietro.

Ma a Philly, ha un’eccellente chiamata a doppio segnale a Jalen Hurts, due ampi perni destinatari in AJ Brown e Devonta Smith e una delle migliori linee offensive del gioco.

La scrittura sul muro per quanto riguarda il destino di Barkley con New York è stata eseguita nel 2023, quando l’inizio del quarterback Daniel Jones ha ottenuto un’estensione di quattro anni di $ 160 milioni e Barkley non ha avuto un’espansione da solo.

Ha giocato quella stagione sul marchio di franchising non esclusivo della squadra, e fino ad oggi molti sentono che avrebbe dovuto guadagnare un’espansione invece che Jones ne riceva una.

PROSSIMO: Kylie Kelce rivela chi vuole fare il root nel Super Bowl