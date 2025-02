Eliminação Chambers Qualification Games, AJ Styles em ação contra Dominik Mysterio e mais

O episódio de 17/02/17 da marca vermelha emanará da Carolina do Norte

Episódio 02/10 do Monday Night Raw concluído na Bridgestone Arena em Nashville, Tennessee. O episódio se seguiu nas etapas dos dois shows de Fallout da semana anterior e continuou a se acumular em direção à câmara de eliminação de 2025.

O programa começou com o campeão mundial Gunther atacando Jey Use, que iniciou o show. Esse ataque levou Jey a escolher Gunther para a WrestleMania quando CM Punk e outros mudaram sua atenção para o indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes.

O programa também teve várias aparições, juntamente com os confrontos dos candidatos a octanas com alto teto. Os danos no Ctrl (Iyo Sky e Dakota Kai) derrotaram a equipe de Liv Morgan e Raquel Rodríguez, enquanto Bayley e Logan Paul descreveram para a partida da Câmara de Eliminação em 1º de março.

Por outro lado, os invasores de guerra do mundo WWE Tag War (Erik e Ivar) defenderam o título contra o Creed Brothers (Brutus Creed e Julius Creed), mas o jogo acabou em desqualificação quando os irmãos Creed atacaram para os campeões com o Título durante o jogo durante o jogo. .

O programa foi concluído com Logan Paul derrotando Rey Mysterio no Partido da Classificação da Câmara de Eliminação. No entanto, antes do programa concluir Kofi Kingston e Xavier Woods (novo dia), ele emboscou Mysterio, que estava indo para seus ferimentos.

Durante o programa, a promoção anunciou quatro jogos para o episódio na próxima semana, os jogos também incluem as duas partidas de classificação da câmara de eliminação.

O episódio de Monday Night Raw emanará ao vivo do Spectrum Center em Charlotte, Carolina do Norte, EUA.

Enquanto a ex -campeã do NXT, Roxanne Pérez, vem de uma performance impressionante de Royal Rumble lutará com Raquel Rockríguez na festa de classificação feminina. O vencedor se juntará a Liv Morgan, Alexa Bliss e Bayley.

Após o confronto e a luta posterior entre ‘os estilos fenomenais’ AJ e ‘Dirty Dom’ Dominik Mysterio, Styles exigiu uma partida contra Dirty Dom na próxima semana do gerente geral Adam Pearce. Styles conseguiu seu desejo, já que ele está pronto para lutar contra Dirty Dom no show na próxima semana na Carolina do Norte.

Um confronto entre Penta e Pete Dunne também está programado para o Raw na próxima semana, as duas estrelas, juntamente com Ludwig Kaiser, são dedicadas a uma disputa e estão constantemente à vista do outro. Dunne já pediu a Ludwig Kaiser para ficar fora do caminho enquanto lida com Penta, seria interessante que Kaiser decidisse interferir na próxima semana.

Matches e segmentos confirmados para 02/17 WWE RAW

Câmara de eliminação masculina da WWE: Seth Rollins vs Finn Balor

WWE Feminina Eliminação Classificação Party: Roxanne Pérez vs Raquel Rodríguez

Penta el Zero Fear vs Pete Dunne

AJ Styles vs Dominik Mysterio

