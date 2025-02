Elite, Fearless, Generations: Cooper Flagg pronto a brillare nel Madison Square Garden

John Fanta Emittente ed editore del basket universitario

Mentre cammini attraverso i corridoi del Madison Square Garden, ci sono foto di Muhammad Ali, Patrick Ewing, Billy Joel, Bruce Springsteen e innumerevoli altre icone sportive e di intrattenimento.

Sabato sera, Cooper Flagg entra nell’Aura MSG e ha l’opportunità di fare un cartello. Nella natura NBA di giugno, la prima selezione complessiva del futuro porterà al suo classico Duke Blue Devils di prima classe contro Illinoinen alle 20:00 et Fox.

Blue Devils, che sono 23-3 all’anno e hanno perso solo una volta nel novembre 2024, ha diretto Flagg 17 punti, 14 rimbalzi, due aiuto, due blocchi e due ladri all’inizio di questa settimana con 80-62 burro in Virginia. È una coppia di flaggs da 6 piedi-9, che ora ha una media di 19,7 punti, 7,7 rimbalzi, 4,0 aiuto, 1,6 rubate e 1,2 blocchi per partita. Nessuna delle matricole nella storia del basket universitario ha guidato la propria squadra in tutte le principali classi statistiche e giocato nel torneo NCAA. Flagg lo segue per fare proprio questo e alla fine può fare molto di più che esibirsi su una grande pista da ballo.

Riempire un tale foglio stat quando si spara il 49% del pavimento e il 37% del centro significa che, secondo quale squadra è la scelta numero uno per la bozza di quest’anno, che riceverà un giocatore che è un pacchetto totale. Il fatto che FLAGG abbia solo 18 anni e chi avrebbe dovuto essere un membro della classe matricola del prossimo anno renderà ciò che fa molta più attenzione.

“Credo solo che sia una serratura che è l’opzione # 2 Elite nell’NBA capovolta, quindi sarebbe il numero 1”, ha detto a Fox Sports un Patrolman della NBA. “Con Cooper, si sente garantito che parteciperà alla squadra vincente della NBA.”

Ciò che rende flaggs eccellente sono i suoi sentimenti e istinti al gioco, nonché la sua capacità di fare così tante vittorie su entrambe le estremità del pavimento. Fa un aspetto straordinario molto più comune di quanto dovrebbe. Con più di 7 piedi ali, ha la capacità di esplodere all’estremità attaccante del cestino e cambiare colpi di difesa dei colpi. È il potenziale difensivo più talentuoso che abbiamo visto in prima linea nella bozza per molti anni e dovremmo unirsi a Kevin Durant, Anthony Davis e Zion Williamson come le uniche matricole che vincono gli onori del National Player of the Year.

La crescita del gioco Flagg come portiere e Playman è stata speciale da guardare, ma altrettanto importante è la sua maturità e altruista. Dopo aver giocato a pallacanestro in un campo di allenamento come membro della squadra selezionata prima delle Olimpiadi di Parigi la scorsa estate, Spotlight non è mai stato più luminoso in FLAGG. Lo ha gestito facilmente e i professionisti hanno notato.

“Per fare quello che ha fatto, anche per giocare a giochi universitari, per non parlare del gioco NBA, non c’è paura”, ha detto l’attaccante della squadra Jaime Jaquez Jr. Miami Heat. “È uno spietato, e qualcosa che puoi dire su di lui è che ha solo un’abitudine e disposto a vincere. Non ha bisogno di una palla. Trova la strada. E la palla trova la sua strada.

L’allenatore del Duke Jon Scheyer ha raddoppiato i commenti di Jaquez, mettendo in evidenza la capacità di Flagg di guidare e raccogliere sempre il suo compagno di squadra.

“La cosa più impressionante per me è che è lo stesso ogni giorno”, ha detto Scheyer a 68 Fields all’inizio di questa settimana. “Il suo approccio. È competitivo. Ha energia. È duro come chiunque in palestra. Raccoglie tutto.

“Molte volte come allenatore parli dell’energia dell’esercizio o (dicendo):” Dobbiamo prenderlo. “Non è successo quest’anno. Incredibile lavoro facendo entrambe le cose.”

È affascinante vedere FLAGG sabato sotto le luci brillanti contro la squadra dell’Illinois, che ha colpito l’ostacolo durante la stagione, lasciando cadere partite opposte e ora seduto nella serie Big Ten dalle 9 alle 20. Per quanto riguarda questo gioco sembra un tempismo difficile per combattere Illin, forse è un tipo di fase che la squadra di Brad Underwood deve uscire dal loro divertimento.

Ciò che rende questa partita così affascinante è che il gioco Kasparas Jakuucionis ha un altro set di primi cinque, giocando a Lituania 6 piedi-6, in media 15,6 punti, 5,5 rimbalzi e 4,8 assistenza per partita. La sua creatività e altezza come guardia versatile lo hanno fatto venire da questa bozza. Il giardino ha alti scout della stagione sabato.

Oltre al basket, la storia di Flagg è qualcosa che supera la migliore norma possibile. È ben documentato, ma non credo che il fatto che sia di Newport possa essere sopravvalutato. Il figlio della reputazione, sua madre Kelly, suo padre, Ralph, che suonava nell’Eastern Maine al Community College, gli dà una dimensione aggiuntiva con paragonabile, suo padre Ralph. L’asso di suo fratello gemello è per reputazione.

Il motivo per cui The Peach Jam – leggendario torneo Nike Eybl è stato in Georgia – e l’unica ragione per cui sarà mai, è Flagg, che ha dato fuoco al gioco nell’Atlantico nel gioco.

Nel negozio di scarpe, Flagg ha mostrato un mondo di basket normalmente controllato con il marchio New Deald che ha tratto il suo percorso.

Tyrese Proctor e matricola Kon Knueppel, Flagg e Blue Devils hanno una vera opportunità di mostrare il mondo ad aprile a San Antonio che Duke era tornato e che Jon Scheyer, 37 anni, era effettivamente perfetto per Mike Krzyzewsk.

Finora sono le luci intense di MSG sabato sera.

“È tra le generazioni”, ha detto l’allenatore della Wake Forest Steve Forbes all’inizio di quest’anno con Filggia. “Ho allenato la mia carriera contro grandi giocatori. Sarebbe uno di loro. Ho un elenco di Kevin Durant o Derrick Rose o Kawhi Leonard. Flagg è a questo livello.”

Un Patrolman della NBA ha detto meglio quando ho chiesto cosa dovremmo aspettarci sabato: “Cooper Flagg vive al momento. Chiedi al tuo popcorn.”

John Fanta è una trasmissione di basket del National College e Fox Sports Writer. Copre gli sport in più capacità, chiamando i giochi FS1 alla fine della rete digitale del Big East per inviare commenti su 68 campi di rete multimediali. Strappalo da @John_fanta .

