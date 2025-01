Elly of the Cross fa

Cincinnati Reds ha perso la stagione postale per la quarta stagione appena completato un record di 77-85 ed è arrivato al quarto posto nella National League Central.

Sebbene i Reds abbiano combattuto negli ultimi anni, il loro giovane nucleo di giocatori si sta ancora sviluppando e il futuro della squadra sembra essere leggero.

Uno di questi giovani giocatori è shorttop Elly de la Cruz, che ha solo 23 anni e un giocatore elettrico a cinque tool.

DE La Cruz ha rilasciato un messaggio entusiasmante sui social media lunedì.

“Sono entusiasta di essere sul davanti dello spettacolo MLB 25”, ha detto De La Cruz via B/R Walk-off su “X.”

Elly de la Cruz annuncia che sarà sul davanti dello spettacolo MLB 25 👀 pic.twitter.com/i2wmlhxhom -B/r walk -off (@brwalkoff) 27 gennaio 2025

De La Cruz ha annunciato che sarebbe stato l’ultimo giocatore ad apparire sul davanti dei videogiochi MLB Show.

Alcuni altri giocatori di stelle che appaiono sul fronte del gioco includono Fernando Tatis Jr. Nel 2021, Shohei Ohtani nel 2022, Jazz Chisholm Jr. Nel 2023 e Vladimir Guerrero Jr. Nel 2024.

De La Cruz è entrato in campionato con Reds nel 2023 e ha giocato per l’organizzazione in entrambe le stagioni di MLB.

Entro il 2024, De La Cruz ha giocato in 160 partite in cui ha combattuto .259 con 25 corse in casa, 76 RBI, 67 basi rubate e un .809 OPS.

MLB notò la velocità elettrica di La Cruz non appena debutteva nel 2023 e guidò l’intera lega in basi rubate nel 2024.

Mentre i Reds hanno combattuto come un gruppo, i loro giovani giocatori hanno talento e sarà interessante vedere se stanno facendo il prossimo passo nel 2025.

