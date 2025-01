Em meio a preocupações com a preparação do estádio do Troféu dos Campeões, o Conselho de Críquete do Paquistão decidiu dar este passo

Os estádios reformados em Karachi e Lahore serão entregues às autoridades de críquete do Paquistão em 5 de fevereiro, duas semanas antes do início do Troféu dos Campeões. Ambas as instalações atualizadas serão testadas durante as partidas da série tripla envolvendo Paquistão, África do Sul e Nova Zelândia, antes do início do Troféu dos Campeões, em 19 de fevereiro. Havia preocupações sobre se os estádios estariam prontos a tempo para o grande evento e se o PCB teria tempo suficiente para testar todas as novas instalações e estruturas destes estádios.

Arshad Khan, CEO do Estádio Nacional de Karachi, disse que as obras no novo edifício e outras instalações seriam concluídas até o final de janeiro e que o PCB tomaria posse do estádio reformado em 5 de fevereiro.

Ele disse que o progresso no Estádio Gaddafi em Lahore é semelhante e que o PCB assumirá a versão atualizada em 5 de fevereiro. O PCB gastou cerca de 12 mil milhões de rúpias paquistanesas na modernização destes dois estádios e do Estádio Rawalpindi.

A NSK Karachi passou por grandes mudanças por meio de modernização e renovação, e o prédio redesenhado de cinco andares está quase concluído, abrigando instalações modernas, como unidades anticorrupção e antidoping da ICC, salas de fisioterapia e salas de arbitragem no térreo e salas estaduais. camarins de última geração no segundo andar.

Arshad disse que os camarotes corporativos e hoteleiros também foram ampliados em 24 e vão acomodar cerca de 1.000 pessoas no prédio principal, que terá o Camarote Presidencial e um bloco administrativo no quinto andar.

Foram instaladas melhores cadeiras dobráveis ​​para os espectadores, o número de assentos foi aumentado, novos banheiros foram adicionados e uma passarela de pedestres foi construída para a entrada dos torcedores no estádio.

Os espectadores também poderão acompanhar os eventos em dois novos placares digitais que estão sendo instalados e em seis postes equipados com modernos refletores de LED, garantindo melhor visibilidade durante os jogos diurnos e noturnos.

As redes externas também foram equipadas com refletores. Da mesma forma, um novo edifício e instalações semelhantes também foram acrescentados ao Estádio Gaddafi.